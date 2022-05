La première image du trou noir supermassif de la Voie lactée a enfin été dévoilée

La promesse avait été laissée dans l’air, quelque chose de très important pour le monde de l’astronomie était sur le point d’être dévoilé. Comme promis, la première image de Sagittarius A*, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, a été dévoilée ce jeudi. Avec cette découverte, il y a déjà deux trous noirs capturés par les yeux humains.

Cette image a été prise par le télescope Event Horizon (EHT), qui est un ensemble de plusieurs télescopes.

Le Sagittaire A* est le trou noir supermassif de la Voie lactée

Vous vous souviendrez sans doute de l’effervescence que fut la première présentation dans le monde de l’astronomie de l’image obtenue à partir d’un trou noir. À l’époque, l’image d’un trou noir supermassif dans la galaxie M87 a été capturée.

Lors d’une conférence de presse, l’EHT, formé en 2015, a réuni des experts pour présenter l’image, expliquer le processus qui a conduit à sa capture et parler de ce qui avait réellement été photographié, de l’événement qui existe au cœur de notre galaxie.

Le Sagittaire A* (ou Sgr A*) n’est pas facile à capturer, car aucun trou noir ne l’est. Cependant, alors que l’équipe derrière cette réalisation a été confrontée à des défis particuliers, l’image est un exploit pour l’humanité.

Les astronomes soupçonnaient déjà la présence de Sgr A*, qui se trouve à environ 27 000 années-lumière de la Terre, en raison de l’existence d’étoiles en orbite autour de quelque chose d’invisible, de compact et de très massif au centre de la Voie lactée, qui abrite le Système solaire.

L’image a été obtenue après que les données recueillies à partir d’observations faites en 2017 aient été traitées et analysées pendant cinq ans à l’aide de superordinateurs.

Bien que les trous noirs Sgr A* et M87* soient très similaires, celui au centre de la Voie lactée est environ mille fois plus petit et moins massif que celui de la galaxie Messier 87.

Dans les deux trous noirs, le gaz environnant se déplace à la même vitesse, presque la vitesse de la lumière (et rien n’est plus rapide que la vitesse de la lumière). Cependant, il faut entre des jours et des semaines pour que le gaz orbite autour de M87* et quelques minutes seulement pour effectuer une révolution autour de Sgr A, ce qui rend la luminosité et le motif du gaz très variables.

Einstein avait raison

Malgré les différences vérifiées, les deux trous noirs sont dans les prévisions faites par le physicien Albert Einstein (1879-1955) dans la théorie générale de la relativité, publiée en 1915. Les résultats des travaux qui ont donné lieu à l’image de Sgr A sont décrit dans six articles publiés dans la revue spécialisée The Astrophysical Journal Letters.

Selon l’Observatoire européen austral, une organisation astronomique dont le Portugal fait partie, l’équipe du télescope Event Horizon a commencé « à utiliser les nouvelles données pour tester des théories et des modèles » sur le comportement du gaz autour des trous noirs supermassifs, un processus qui, selon les scientifiques, « joue un rôle crucial dans la formation et l’évolution des galaxies ».