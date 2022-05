Google I/O 2022 : les extraits les plus intéressants du discours annuel des développeurs de Google

Google I/O 2022 : Google a tenu cette année sa conférence annuelle des développeurs au Shoreline Amphitheatre, revenant à un format limité en personne. Le discours d’ouverture de deux heures a commencé par une réflexion du PDG Sundar Pichai sur la mission et les réalisations de Google en matière d’information et de connexion des communautés du monde entier. La présentation comportait également de nombreux nouveaux matériels et teasers Pixel dans plusieurs catégories de produits, ainsi que des améliorations logicielles et IA à venir. Voici les faits marquants…

Matériel

À venir en juillet : Pixel 6a et Pixel Buds Pro

Le Pixel 6a à 449 $ est la version abordable, mais tout aussi performante de cette année du dernier phare Pixel de Google. Alimenté par la même puce Tensor que le Pixel 6/6 Pro, le 6a fait quelques compromis dans d’autres domaines avec un écran 60 Hz plus petit, moins de RAM et une configuration de caméra inférieure.

Il semble cependant être une autre option solide dans le segment extrêmement compétitif d’Android de milieu de gamme. Les fans de Pixel peuvent précommander le 6a à partir du 21 juillet, avec une expédition et une disponibilité en magasin à partir du 28 juillet.

Les Pixel Buds Pro à 200 $ sont les premiers écouteurs haut de gamme à suppression active du bruit de Google, et ils arrivent également fin juillet. Ceux-ci sont deux fois plus chers que les Pixel Buds de la série A régulière de Google, mais contiennent plus de fonctionnalités, devraient durer plus longtemps et s’adapter plus confortablement à votre oreille.

À venir cet automne : Pixel 7/7 Pro et Pixel Watch

Les Pixel 6 et 6 Pro radicalement repensés de Google ont eu leur juste part de problèmes après le lancement. Cependant, ils ont également réussi à créer un élan considérable pour les ambitions mobiles de Google, c’est pourquoi la société a offert un bref aperçu de leurs successeurs pour garder les fans excités.

La prochaine génération de téléphones Pixel est à l’horizon. Voici un premier aperçu des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, équipés d’une nouvelle génération de Google Tensor et d’un design épuré. A venir cet automne. #GoogleIO pic.twitter.com/WMysJv1lZP —Google (@Google) 11 mai 2022

Au-delà de la puce Tensor de nouvelle génération et d’un design légèrement raffiné pour le duo phare, Google garde les choses secrètes pour le moment et devrait révéler tous les détails lors du lancement des téléphones cet automne.

#GooglePixelWatch à venir cet automne 🎉* ‘ Suivez vos objectifs de santé et de forme physique avec @Fitbit**

🏡 Contrôlez votre maison avec l’application Google Home pour Wear OS***

– Accédez à Google Assistant, mains libres****#GoogleIO pic.twitter.com/3GwmJ2ud6X – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 11 mai 2022

Arrivant aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro, la Pixel Watch très attendue de Google. Il est peu probable que la conception ronde et épaisse de la lunette aille en sa faveur, mais l’intégration Fitbit de Google au-dessus de Wear OS 3 et un look minimaliste avec la couronne mécanique pourraient garder cette montre intéressante.

À venir l’année prochaine et au-delà : tablette Pixel et lunettes AR

Après de nombreuses années à laisser tomber la balle avec les tablettes Android, Google a de nouveau commencé à montrer des signes d’intérêt renouvelé pour cette catégorie avec Android 12L. Un système d’exploitation optimisé pour les appareils à grand écran suggérait fortement qu’une tablette de Google était à l’horizon.

C’est en effet le cas, avec un lancement de la tablette Pixel alimenté par Tensor prévu en 2023. De plus, Google optimise plus de 20 applications propriétaires pour ce facteur de forme et a également laissé entendre la même chose pour d’autres applications tierces populaires.

Voici un aperçu de notre prochaine tablette Pixel’ Une nouvelle génération @Android tablette alimentée par Google Tensor, conçue pour compléter votre téléphone Pixel.#GoogleIO pic.twitter.com/5WU6O09UKd – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 11 mai 2022

Une autre catégorie de produits où Google fait (ou a hâte de faire) un retour en force sont les lunettes intelligentes. Google a abordé la réalité augmentée à la toute fin de sa keynote, et a montré une démo de ses prototypes de lunettes AR retranscrivant une conversation en temps réel.

Bien que Google n’ait pas précisé quand ces lunettes sortiront, le travail de l’entreprise sur Project Iris (très probablement leur nom de code interne) indique un lancement en 2024.

Logiciel

Android 13 : sortie de la deuxième version bêta, ajout de personnalisation et plus encore

Google I/O 2022 a vu l’annonce de la deuxième version bêta d’Android 13 pour les utilisateurs généraux, ainsi que ce à quoi s’attendre de la version finale de l’automne. La dernière itération s’appuiera sur le langage de conception Material You d’Android 12 avec plus de thèmes et de personnalisation, une prise en charge étendue de la messagerie RCS ainsi que de meilleures mesures de confidentialité et de sécurité.

Android 13 permettra également aux utilisateurs de définir la langue par application et d’améliorer l’interopérabilité des appareils en incluant la prise en charge du couplage rapide pour la norme Matter smart home.

Services et améliorations de l’application : Recherche, YouTube, Maps et Wallet

Les prouesses de Google en matière d’intelligence artificielle ont de nouveau été mises en évidence dans ses applications de recherche et de première partie. La recherche de vols, par exemple, affichera désormais les émissions correspondantes pour votre itinéraire pour vous aider à sélectionner l’option la plus écologique.

Présentation d’une vue immersive – une toute nouvelle façon d’explorer sur Google Maps. 🌎 Vous pourrez découvrir à quoi ressemble un lieu avant votre arrivée, grâce aux avancées de l’IA qui nous permettent de fusionner des milliards d’images Street View et aériennes. #GoogleIO pic.twitter.com/UCj7cInz2R —Google Maps (@googlemaps) 11 mai 2022

Google a également annoncé des traductions générées automatiquement pour la version mobile de YouTube et une vue immersive dans Google Maps, similaire au mode 3D d’Apple Maps, pour un aperçu plus réaliste et détaillé des villes.

Une nouvelle application Google Wallet arrive également sur les appareils Android et Wear OS. Cette application remplacera également Google Pay dans certaines régions et permettra aux utilisateurs de stocker des cartes de crédit, des identifiants numériques, des carnets de vaccination et d’autres documents personnels.

Outils de développement : mises à jour Firebase et Flutter

Google a annoncé plusieurs mises à jour pour sa plate-forme Firebase back-end-as-a-service. Ce dernier s’intégrera désormais profondément avec d’autres outils et frameworks de développement Google comme Android Studio et Flutter. Ceux-ci auront désormais un accès direct aux données de crash Crashlytics de Firebase pour aider les développeurs à déboguer le code.

Pendant ce temps, les applications Web seront désormais plus faciles à déployer à l’aide de Firebase avec une prise en charge améliorée des frameworks Angular et Next.js. Google a également déclaré que Firebase prenait désormais entièrement en charge le développement avec le langage Swift d’Apple.

Flutter, le framework d’interface utilisateur multiplateforme de Google, a également reçu plusieurs mises à jour. Désormais appelée Flutter 3, la dernière plate-forme ajoute Material Design 3 et une prise en charge stable pour la création d’applications macOS (y compris Apple Silicon) et Linux.