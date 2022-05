Le premier smartphone pliable de OnePlus a peut-être déjà une date de sortie

Le segment des smartphones pliables est en plein développement et il n’y a pas de marque pertinente qui ne travaille pas sur sa proposition. Même Apple, qui ne s’est jamais exprimé ouvertement sur le sujet, aura quelque chose en préparation.

Les rumeurs autour d’un OnePlus pliable se sont épaissies et les objectifs pour le lancement sont déjà en cours de fixation.

OnePlus entrera aussi dans le monde des pliables… mais seulement pour l’année

OnePlus semble prêt à entrer sur le marché des smartphones pliables et il semble que l’OPPO Find N pourrait servir de base à ce futur appareil.

La nouvelle que l’entreprise travaillait déjà sur un modèle pliable a commencé à émerger plus tôt cette semaine et, cependant, l’année 2023 est apparue comme un objectif pour cette version, bien qu’aucune date concrète n’ait été fixée. Sur Twitter, le journaliste allemand Max Jambor a partagé une image qui fait allusion à cette information, sans aucune information supplémentaire.

D’après les informations partagées, le OnePlus pliable sera du type Galaxy Z Fold ou OPPO Find N. En fait, c’est sur la base de ce dernier que OnePlus fonctionnera peut-être.

Rappelons qu’OPPO et OnePlus sont des entreprises appartenant au même groupe et sont de plus en plus unies dans le travail qu’elles développent.

Étant donné que OPPO n’a rendu son modèle disponible que sur le marché chinois, avec OnePlus, nous pouvons enfin voir un smartphone pliable d’une entreprise chinoise atteindre efficacement le marché mondial. Reste que toutes ces informations relèvent du domaine de la spéculation, puisque OnePlus n’a pour l’instant fait aucune réflexion publique sur cet éventuel lancement.

Nous devons maintenant attendre et compte tenu de l’historique de divulgation de l’entreprise, il est possible qu’elle dévoile certains des secrets qu’elle a gardés pour 2023.