Powermove – L’haltère réglable qui vous aidera à développer vos muscles

La canicule se fait déjà sentir et les vacances approchent. Cet été, vous voulez certainement être au meilleur de votre forme et vous avez même commencé à vous entraîner à la salle de sport et même à l’extérieur.

Pour ceux qui aiment avoir un corps tonique et musclé, nous apportons aujourd’hui un équipement fantastique, le Powermove qui est un haltère réglable de 5 kg à 25 kg.

Bien que les entraînements fonctionnels soient parfaits pour développer la force, les compléter avec des haltères peut augmenter le défi et encourager la progression.

Il est vrai que ce type d’équipement est disponible dans les salles de sport, mais Prozis a une solution très intéressante que tu peux utiliser à la maison et même l’emporter partout où tu veux faire de l’exercice.

Le Powermove est un haltère réglable de 5 kg à 25 kg qui permet de travailler des groupes musculaires spécifiques. Contrairement aux autres équipements du marché, le Powermove est super pratique, car il dispose d’un mécanisme d’utilisation automatique.

Powermove a plusieurs poids, et pour les utiliser, il vous suffit de tourner et de choisir le poids que vous souhaitez. Il n’est pas nécessaire de mettre et d’enlever les poids « à la main », ce qui rend l’équipement très pratique.

Résumé des principales fonctionnalités de Powermove de Prozis

Ensemble de poids qui s’adaptent à vos besoins (de 5 kg à 25 kg)

tournez simplement la poignée et sélectionnez le poids que vous voulez

Toute la solution dans un seul haltère

bon matériau de construction

Dimensions : 390 x 190 x 178 mm

Poids réglable : 5-25 kg ; 11-55 livres

Paramètres de poids : 5, 10, 15, 20, 25 kg ; 11, 22, 33, 44, 55 livres

Profitez de la réduction…

