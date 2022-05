Elden Ring dépasse les attentes et s’est vendu à 13,4 millions d’exemplaires

Le jeu Elden Ring a été un véritable succès parmi les joueurs du monde entier. Ce titre de FromSoftware est sorti le 25 février de cette année et a rapidement attiré l’attention des joueurs.

A ce titre, selon les dernières informations, le jeu Elden Ring a réussi à dépasser toutes les attentes et s’est vendu à 13,4 millions d’exemplaires.

Elden Ring est un best-seller !

Ce n’est une nouvelle pour personne que le segment des jeux électroniques soit l’un des plus générateurs de revenus dans le monde technologique. Mais ici, comme dans d’autres segments, il y a toujours un contenu qui se démarque plus que d’autres.

Ainsi, des chiffres de vente impressionnants pour Elden Ring ont maintenant été révélés. Selon les détails annoncés par Bandai Namco, le dernier jeu du développeur japonais FromSoftware s’est vendu à 13,4 millions d’unités au 31 mars de cette année. Sur ce montant total, 1,4 million d’unités vendues ont été enregistrées au cours des deux dernières semaines de ce mois seulement.

Et tandis que le nombre fait référence aux unités expédiées, Bandai Namco avait déjà mentionné le mois dernier que le jeu avait réussi à vendre 12 millions d’unités au 14 mars. Donc, naturellement, jusqu’à présent, le jeu se sera vendu beaucoup plus d’exemplaires, mais la valeur concernant la date actuelle n’a pas encore été révélée.

Mais le succès du jeu de FromSoftware n’est pas nouveau, puisque mi-mars les analyses menées considéraient le titre comme le titre le plus vendu de 2022 aux Etats-Unis.

Selon Yasuo Miyakawa, PDG de Bandai Namco « Beaucoup d’efforts ont été déployés pour créer Elden Ring afin que nous puissions dépasser les attentes de nos fans du monde entier. De même, nous poursuivrons nos efforts pour étendre la marque au-delà du jeu en elle-même et dans la vie quotidienne de chacun.

Depuis The Division en 2016, aucun autre jeu ne l’a battu en termes de ventes. Elden Ring est également déjà la plus grande sortie en Europe et, très probablement, sera considérée comme GOTY.

Avez-vous déjà joué à Elden Ring ?