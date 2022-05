Crash crypto: près de 1 billion de dollars anéantis sur les marchés alors que Bitcoin atteint son plus bas niveau depuis 2020

TL; DR : Cela a été une semaine cauchemardesque pour les détenteurs de crypto-monnaie alors que le marché s’effondre et que le Bitcoin atteint son prix le plus bas depuis décembre 2020. Ethereum, BNB, XRP et de nombreuses autres pièces numériques sont également tombés à leurs niveaux les plus bas depuis longtemps. La crise est survenue après l’effondrement du stablecoin Terra, conçu pour échanger 1: 1 avec le dollar américain.

TerraUSD (UST), la 11e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, est un stablecoin algorithmique qui utilise un ensemble de contrats intelligents pour garantir que sa valeur reste aussi proche que possible de 1 $. Mais après avoir oscillé autour de 1 dollar pendant environ un an, il s’est effondré à 29 cents hier, faisant chuter sa capitalisation boursière de plus de 45 milliards de dollars à moins de 5 milliards de dollars. Il a depuis remonté à 62 cents, mais c’est encore loin de 1 $.

La pièce de soutien de Terra, Luna, a également chuté de façon dramatique, passant de 86 $ en début de semaine à son prix actuel de 20 cents. Terra est conçu pour que les commerçants puissent échanger 1 UST contre 1 $ de Luna, quel que soit le prix de l’UST

Ce qui me choque le plus, ce n’est pas la spirale de la mort, qui était complètement prévisible, mais le nombre de personnes intelligentes qui ont acheté le battage médiatique. Moment très décevant qui devrait conduire à une véritable réflexion sur soi. https://t.co/xPrncOXzFI — Jérémy Allaire (@jerallaire) 11 mai 2022

Do Kwon, co-fondateur du développeur de Terra Terraform Labs, a tweeté : « Je comprends que les 72 dernières heures ont été extrêmement difficiles pour vous tous – sachez que je suis résolu à travailler avec chacun d’entre vous pour surmonter cette crise, et nous allons construisons notre chemin pour nous en sortir. »

L’effondrement de Terra a eu un impact sur de nombreuses crypto-monnaies, la plus notable étant la plus importante de toutes : Bitcoin. Au moment d’écrire ces lignes, BTC est à 27 236 $, sa valeur la plus basse depuis avant le boom de la cryptomonnaie fin 2020. Bitcoin a maintenant perdu près des deux tiers de sa valeur depuis qu’il a culminé à 69 000 $ en novembre 2021.

Ethereum est à 1 882 $, un niveau qu’il n’a pas vu depuis juillet de l’année dernière. Dogecoin, Solana, Cardano, BNB, Polygon et d’autres ont également vu leurs prix s’effondrer cette semaine alors que la panique se propage sur les marchés.

Alors que l’effondrement de Terra est principalement la raison pour laquelle près de 1 billion de dollars ont été effacés du marché de la cryptomonnaie cette semaine, d’autres facteurs tels que la hausse de l’inflation et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont exacerbé le problème.

MarketWatch rapporte que la chute de Terra pourrait amener les régulateurs à surveiller davantage les stablecoins. Lors d’une audition mardi devant la commission sénatoriale des banques, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le crash de Terra « illustre simplement qu’il s’agit d’un produit en croissance rapide et qu’il existe des risques pour la stabilité financière et que nous avons besoin d’un cadre approprié ».

La bonne nouvelle pour les joueurs qui ne possèdent pas de crypto est que la chute libre rendra sans aucun doute l’exploitation minière moins rentable et devrait pousser les prix des cartes graphiques encore plus près du PDSF.