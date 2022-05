Windows 11 suggérera certaines actions lors de la sélection de texte

Alors qu’il semble impossible d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Windows 11, Microsoft nous surprend en s’inspirant des systèmes d’exploitation mobiles. Avec la Build 25115, Redmond a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « actions suggérées », avec laquelle le système sera plus proactif lorsque l’utilisateur sélectionne du texte.

Windows 11 détectera le texte et proposera diverses actions suggérées

Comme cela se produit sur les appareils mobiles, lors de la sélection de texte, Windows 11 détectera s’il s’agit d’un numéro de téléphone ou d’une date pour nous proposer des actions en conséquence. Par exemple, la sélection d’un téléphone affichera une petite barre au-dessus du texte, offrant un accès rapide aux applications d’appel comme Teams ou Skype.

La même chose se produira avec les dates et les heures. Dans ce cas, la barre offrira un accès rapide aux applications calendrier ou agenda. En effet, une fois l’application ouverte, la fenêtre pour créer un nouveau rendez-vous commencera avec la date et l’heure renseignées en fonction du texte précédemment sélectionné.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Windows 11 continue d’améliorer son objectif d’amélioration de la productivité des utilisateurs. Concrètement, vous pourrez réduire le nombre de clics et d’actions que l’utilisateur doit effectuer pour effectuer ces tâches. Par exemple, avant que l’utilisateur doive copier la date et l’heure, ouvrir Outlook, créer une nouvelle réunion et entrer toutes les données manuellement. Maintenant, ce processus sera beaucoup plus simple.