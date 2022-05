Samsung Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 apparaissent dans les images, mais pas surprenant

Samsung aura bientôt ses nouveaux smartphones pliables prêts à être présentés au monde. Nous parlons des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, dont plusieurs rumeurs ont déjà émergé. Le modèle à clapet devrait arriver sur le marché avec un prix d’environ 1000 €, avec tout le meilleur que la technologie mobile a actuellement à offrir.

Cependant, sa conception, par rapport au modèle précédent, ne semble pas apporter de nouveautés et il en va de même avec la version Z Fold4. Voir les images.

Cette semaine, les smartphones pliables de Samsung ont été sous le feu des projecteurs avec des fuites de rendu qui révèlent beaucoup de ce à quoi le marché peut s’attendre cette fin d’été.

Ce fut d’abord au tour du Samsung Galaxy Z Fold4, qui a immédiatement indiqué que cette année les changements ne seraient pas significatifs par rapport au modèle de l’année dernière. Selon les informations publiées, ce nouveau smartphone viendra avec un écran extérieur de 6,2″ et un écran rabattable de 7,6″.

Ici la nouveauté apparaît plus au niveau des appareils photo qui ressemble au Galaxy S22 Ultra. Comme pour les caméras selfie, l’écran intérieur maintiendra la caméra sous l’écran et l’écran extérieur sera percé par une autre caméra. Comme nous avons pu le tester avec la version Galaxy Z Fold3, la caméra sous l’écran ne sera utile que pour les appels vidéo, compte tenu de sa piètre qualité. Espérons que la version de cette année sera vraiment améliorée.

Ces rendus semblent confirmer qu’en effet, Samsung ne va pas doter le prochain pliable d’un S Pen intégré, car il n’y a aucune preuve d’une fente pour stylet. C’était une nouvelle qui avait déjà été avancée il y a des semaines, mettant fin à l’espoir que ce smartphone devienne la machine la plus productive du marché.

Samsung Galaxy Z Flip4 en images et quelques autres rumeurs

Le modèle Fold, à partir des images publiées, bien que très similaire au précédent, aura une mise à jour de conception en termes de caméras. Cependant, la version Z Flip4, selon les images, devrait rester fidèle au modèle 3. Cela pour le consommateur peut être une déception, même si les spécifications seront améliorées.

Nous aurons alors un smartphone avec deux couleurs à l’extérieur, avec un petit écran pour les notifications et les caméras principales. À l’intérieur, il y aura un écran pliant de 6,7″ et une caméra selfie au centre.

En plus du processeur qui sera mis à jour, on sait également que la batterie aura une augmentation significative de sa capacité. Le modèle Flip3 a 3300 mAh et, selon le leaker de l’univers Ice, le nouveau modèle aura 3700 mAh. Le modèle Fold ne changera pas.

Le lancement de ces smartphones pliables devrait avoir lieu entre les mois d’août et de septembre, les prévisions prenant le début du mois d’août pour acquis, comme cela s’est produit l’année dernière.