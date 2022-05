Des puces plus chères ? TSMC pourrait commencer à facturer 9 % de plus aux clients en 2023

Comme il y a de plus en plus de technologie autour de nous, l’industrie électronique n’a pas eu les mains pleines avec autant de demandes de produits différents. La pandémie de COVID-19 a montré qu’il s’agit d’un secteur extrêmement important et que, sans lui, de nombreux secteurs, emplois et activités peuvent être complètement arrêtés ou du moins limités.

Cependant, certaines rumeurs indiquent que le marché des puces électroniques pourrait bientôt devenir plus cher. Et certains analystes ont maintenant conclu que le géant TSMC pourrait augmenter le prix de ses produits aux clients entre 5% et 9% au cours de la prochaine année 2023.

TSMC pourrait rendre ses puces plus chères pour les clients

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company est la plus importante et l’une des principales fonderies au monde. Les marques les plus puissantes du segment technologique, telles qu’Apple, Intel, AMD et Nvidia, sont des clients du constructeur taïwanais, mais celles-ci et d’autres pourraient bientôt faire face à des changements moins agréables.

Selon les prévisions faites par certains analystes du site DigiTimes, TSMC pourrait revoir les coûts et augmenter le prix de ses puces à des valeurs 5% à 9% plus chères au cours de la prochaine année 2023.

Ce ne serait pas la première fois que l’entreprise, et pendant la situation préoccupante du réseau d’approvisionnement en puces, TSMC a augmenté entre 10% et 20% les valeurs qu’elle pratique auprès de ses clients. A ce titre, les analystes estiment que cette nouvelle hausse pourrait aider le Taïwanais à faire croître de 30% ses revenus d’ici la fin de l’année fiscale, qui s’achève le 31 mars 2023.

D’autre part, les experts estiment également que les revenus du constructeur taïwanais pourraient bénéficier des décisions de politique internationale et des décisions du gouvernement américain. Autrement dit, si le pays de Biden aggrave les sanctions appliquées aux fabricants chinois, tels que SMIC et Hua Hong Semiconductor, nombre de leurs clients pourraient migrer vers TSMC.

