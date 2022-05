Google veut briser les barrières linguistiques avec quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire

Google est l’une des entreprises les plus reconnues comme capables de créer de l’innovation et du changement. Elle ne se limite pas à appliquer cette idée aux services Internet, mais va plus loin et l’applique au matériel et à l’union de ces éléments.

Lors de la fin de la keynote d’hier, à I/O, il a encore montré comment il peut le faire parfaitement. Il a montré qu’il voulait briser les barrières linguistiques et a révélé quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire.

Google veut briser les barrières linguistiques

Au fil des ans, Google a fait évoluer bon nombre de ses services. En ayant accès à de plus en plus de capacité de traitement, elle parvient à améliorer son offre et à créer des alternatives que beaucoup souhaitent intégrer dans leurs outils du quotidien.

Preuve en est avec la nouvelle proposition créée pour briser toutes les barrières linguistiques et rapprocher encore plus les gens. Ce qui a été révélé, ce sont des lunettes de réalité augmentée qui permettent aux utilisateurs de communiquer de manière transparente.

Des lunettes révolutionnaires pour le quotidien

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, ces lunettes sont capables de donner aux utilisateurs la capacité de traduction pour avoir une traduction instantanée. Plus que d’avoir cette capacité, cette traduction sera projetée sur les verres de ces lunettes de réalité augmentée.

En plus de traduire une conversation, ces héritières des Google Glass peuvent être utilisées dans d’autres situations. Ils peuvent être utilisés pour créer des sous-titres pendant un film ou d’autres scénarios similaires dans la vie quotidienne et dans des situations réelles.

Plus de détails à connaître prochainement

Malheureusement, Google n’a pas révélé beaucoup plus sur cette proposition unique. Ces lunettes pourront probablement avoir beaucoup plus de fonctionnalités et donner encore plus de liberté aux utilisateurs de cette proposition.

Google innove donc encore et montre comment ses produits peuvent être intégrés pour créer quelque chose d’unique. Cette proposition utilise beaucoup de ce qui existe déjà, comme la traduction en temps réel, en la joignant à toute la nouveauté qu’ils ont créée avec des lunettes qui élèvent ce que Google Glass a déjà apporté.