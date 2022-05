Android 13 : Google lance la bêta 2 et ouvre les tests à de nombreux autres smartphones

Avec Android 13 développé à un rythme rapide, de nouveaux développements devraient émerger régulièrement et toujours améliorer ce système. C’est ainsi que Google a fonctionné au fil des ans, avec beaucoup de succès.

Aussi comme à l’accoutumée, la première version réellement ouverte au public, en dehors des smartphones de Google, fait son apparition chez I/O. C’est maintenant chose faite, avec Android 13 Beta 2, qui a finalement été ouvert à de nombreux autres smartphones pour les tests.

Petite nouveauté dans cette nouvelle version

Comme il est normal, et même prévu, Google a révélé plus de nouvelles sur Android 13 à I/O 2022. Cette nouvelle version est en préparation depuis plusieurs mois, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans le domaine de la sécurité et dans la conception qui est utilisée dans Android.

Cette dernière version est très limitée en termes de nouveautés, mais elle comporte tout de même des modifications importantes. Quelque chose que cela apporte est une maturité et une maturation des fonctionnalités que Google prépare pour la version finale.

Android 13 sur de nombreux autres smartphones

Avec cette nouvelle disponibilité, Google a franchi une nouvelle étape importante vers la croissance et le développement d’Android 13. Les nouveaux appareils ont désormais la possibilité de tester et d’évaluer ce qui a été développé ces derniers mois.

ASUS Zenfone 8

Nokia (la marque n’a pas révélé quels smartphones)

OnePlus 10 Pro

Oppo Trouver N

Oppo Trouver X5 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos Sense6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Vivo X80 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

ZTE Axone 40 Ultra

Nous parlons de marques comme Asus, Nokia, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi et ZTE. Ces smartphones ont été choisis pour étendre l’accès à Android 13 et ainsi détecter d’éventuels problèmes pour les utilisateurs.

Google ouvre aussi les tests aux tablettes

Cette fois, et en plus des smartphones de Google et des marques révélées, Android 13 pourra également être testé et évalué sur des tablettes. Nous avons le bien connu Lenovo P12 Pro, déjà utilisé sur Android 12 L et le Mi Pad 5 de Xiaomi.

Lenovo P12 Pro

Xiaomi Mi Pad 5

Pour tester cette nouvelle version, il vous suffit d’accéder au programme Android 13 Beta et de suivre les étapes présentées par Google pour chacune des marques.