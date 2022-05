RCS apportera encore plus de sécurité à Android et Google défie à nouveau Apple d’utiliser

Pour apporter encore plus de sécurité à Android, Google a adopté le RCS il y a quelques années. Il a pris ce protocole et l’a élevé à un nouveau statut, en faisant la norme de l’industrie et le développe constamment.

Au cours de la première journée d’I/O, Google a une fois de plus montré comment il va le rendre plus sûr et a lancé un nouveau défi. Il demande à Apple de l’adopter et ainsi de le rendre véritablement universel dans les systèmes d’exploitation mobiles.

Encore plus de sécurité dans Android RCS

Le pari de Google sur la sécurité d’Android peut être vu dans plusieurs domaines. Cela peut être vu sur RCS, le service de messagerie que le géant de la recherche a exploité. Il veut être encore plus sécurisé et c’est pourquoi il a maintenant révélé qu’il cryptera les messages du début à la fin.

Les détails n’ont pas été révélés, mais Google garantit que le RCS sera bientôt encore plus sécurisé. Cela se verra certainement avec le cryptage des messages et avec la communication sécurisée entre les différents participants à ces messages.

Google veut qu’Apple l’utilise aussi

Google n’a pas tardé à profiter de l’étape I/O pour défier Apple de manière indirecte. Ils ont révélé que ce protocole de communication sécurisé devrait être adopté par tous les systèmes d’exploitation mobiles.

Nous espérons que tous les systèmes d’exploitation mobiles comprendront le message et passeront à RCS. De cette façon, vos messages sont privés, quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Reste à savoir comment Apple réagira à ce (nouveau) challenge lancé par Apple. Jusqu’à présent, ces défis ont été ignorés et l’accent a été mis sur leur proposition, sans interconnexion avec ce que l’industrie offre dans les différents domaines.

De plus en plus d’utilisateurs sur ces messages

Avec 500 millions d’utilisateurs mensuels, RCS montre comment il a déjà évolué et comment il devrait rester en tête des préférences des utilisateurs. Google veut qu’il se développe encore plus, avec le soutien des marques de smartphones, des opérateurs et d’autres éléments de cet écosystème.

Cela ouvre la porte à encore plus de sécurité pour les messages Android, qui avec RCS devrait être un standard. Ici, Apple a également la possibilité de donner plus de sécurité à ses utilisateurs, l’un des drapeaux de la marque au fil des ans.