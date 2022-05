Le PDG de Renault déclare que passer trop tôt à l’électrique pourrait nuire à l’environnement

Le sommet organisé par le Financial Times nous a apporté de nombreuses déclarations de responsables de marques que nous connaissons bien. Avec d’autres, le PDG de Renault a également pris le temps de dire que si la transition vers la mobilité électrique se produit trop tôt, elle pourrait nuire à l’environnement.

Les déclarations contredisent ce que nous avons lu sur les avantages du changement.

Pour beaucoup, passer à la voiture électrique est la solution la plus efficace pour le bien de l’environnement. Cependant, en plus d’autres déclarations faites par les chefs de grandes entreprises, le PDG de Renault, Luca de Meo, a révélé que si la transition vers la mobilité électrique se produit trop tôt, l’environnement pourrait, en fait, être endommagé.

C’est lors du sommet organisé par le Financial Times, « Future of the Car », que le PDG de Renault a partagé qu’un passage soudain et rapide à la mobilité tout électrique n’est pas la réponse au supposé salut de la planète. En effet, investir tout l’argent dans les technologies pour les voitures électriques réduirait les investissements dans les moteurs à combustion, les rendant plus polluants.

La première chose que je veux dire, c’est que Renault est évidemment très engagé dans le véhicule électrique. Nous avons commencé très tôt ici, et nous continuons à croire que les véhicules électriques et peut-être l’hydrogène peuvent être une bonne solution pour certaines applications. Mais si l’on regarde les données, il est évident que les ventes de moteurs à combustion – y compris les hybrides – n’ont pas encore atteint leur apogée. Il y a des défis à travers les perspectives sociales, financières et écologiques qui doivent être pris en compte.

Dit Luca de Meo, qui n’est pas le premier à alerter sur le passage trop rapide à la mobilité électrique, bien que les entreprises travaillent dans ce sens.

En fait, le PDG de Volkswagen avait également déclaré qu’il était peut-être trop tôt pour un changement aussi soudain que celui qui a été suggéré, par exemple, dans le cas de l’Europe. Lors du sommet du Financial Times, Herbert Diess a expliqué que si la demande des clients existe, l’infrastructure qui y répondra n’est pas encore prête.

De même, le PDG de BMW évoquait aussi, il y a quelques mois, que le passage à l’électrique opéré par son constructeur et d’autres entreprises allemandes n’aiderait pas le climat.

