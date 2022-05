Google Maps ajoute une « vue immersive » dans plusieurs villes du monde

I/O 2022 a déjà commencé et Google a déjà commencé à révéler bon nombre des nouvelles qu’il montrera au monde dans les mois à venir.

L’un des premiers est associé à Google Maps et veut montrer encore plus de détails dans ces lieux. Ainsi, la vue immersive est née, qui va complètement changer la façon dont nous utilisons ces cartes.

Nous avons des vues 3D disponibles sur Google Maps depuis longtemps. Ceux-ci transforment complètement la façon dont nous voyons les endroits que nous voulons et dont nous naviguons. L’immersion a augmenté et les utilisateurs en sont reconnaissants.

Pour continuer ce qu’il a créé, Google apporte maintenant la vue immersive à Maps. Il se concentrera pour l’instant sur quelques villes de la planète, mais il va certainement s’étoffer dans les mois et années à venir.

Immersive Vista offrira aux utilisateurs des images rendues numériquement de grandes villes américaines telles que Los Angeles, Londres, New York, San Francisco. Tokyo et bien d’autres capitales mondiales émergeront plus tard.

Cette nouvelle fonctionnalité utilise la vision par ordinateur et l’IA pour combiner la fonction Street View existante avec la photographie aérienne afin de créer des modèles haute résolution des différents bâtiments et caractéristiques urbaines d’un lieu donné.

En outre, d’autres outils et fonctionnalités de Maps peuvent également être appliqués à la visualisation, permettant de visualiser ces emplacements à différents moments de la journée et dans des conditions météorologiques variables.

Les nouvelles sur Google Maps ne s’arrêtent pas là et bientôt nous aurons beaucoup plus en termes d’établissements commerciaux. Bientôt, nous pourrons parcourir les restaurants et autres espaces, avec une vue comme si un drone y volait. L’accent a également été mis sur les itinéraires écologiques, qui ont évité la libération d’un demi-million de tonnes métriques d’émissions de carbone.