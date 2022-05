Google Pixel 6a : le dernier smartphone à explorer Android est arrivé

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Google préparait un nouveau matériel, qu’il exploiterait et prendrait encore plus à Android. Beaucoup était déjà connu, mais des nouvelles étaient attendues.

Ce mystère a maintenant été révélé et le Google Pixel 6a est apparu. Ce sera le nouveau smartphone du géant de la recherche, pour tirer encore plus d’Android.

Google parie sur la ligne « a » pour donner accès aux Pixels à un grand nombre d’utilisateurs. Vient donc maintenant le Pixel 6a, qui vient renouveler la proposition de Google et donner à chacun une autre excellente proposition.

Ce smartphone continue d’utiliser le SoC de Google, Tensor, qui apporte toutes les capacités de l’IA pour explorer davantage le logiciel auquel Android donne accès. Ainsi, il sera possible d’éditer des images de manière unique et de reconnaître du texte en temps réel.

On a ainsi un smartphone avec un écran plus petit, mesurant 6,1 pouces et qui sera très simple à utiliser au quotidien. Le prix auquel Google commercialisera le Pixel 6a est de 499 $, accessible à bien d’autres.

Ce sera le cheval de bataille de Google en matière de massification de ses smartphones. En étant plus accessible, il possède toujours les fonctionnalités que tout le monde veut et attend d’un smartphone Pixel.