Oui, la Pixel Watch existe et Google l’a déjà présentée à I/O dans toute sa splendeur

Un autre élément unique attendu de Google pour les E/S était sa smartwatch. La Pixel Watch était déjà une certitude, mais elle devait encore se matérialiser.

Google a répondu aux attentes et la Pixel Watch a finalement été présentée. Il arrive à l’automne et sera accompagné des Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Il y a eu des années de rumeurs, de spéculations et de nombreuses informations, qui tenaient pour acquise l’existence d’une smartwatch Google. Elle a mis du temps à émerger et le géant de la recherche a tardé à présenter cette proposition.

Cette attente est terminée et lors du keynote I/O 2022, cette proposition a finalement émergé. La Pixel Watch existe et Google l’a déjà présentée à I/O dans toute sa splendeur. Il a tout ce qu’on attend et une intégration unique dans cet écosystème.

Wear OS 3 sera présent, mais avec des mises à jour connues aujourd’hui. Il aura tout ce que nous connaissons déjà dans ce système, comme Google Maps et bien d’autres. Emergency SOS et un nouveau Google Wallet arrivent également sur Wear OS sur Pixel Watch.

Google a également promis une intégration profonde avec Fitbit. Il y aura un Fitbit qui permet de cumuler des « minutes actives », chose déjà connue dans d’autres appareils de la marque. Il sera également possible d’enregistrer des progrès axés sur des objectifs prédéfinis. On ne sait toujours pas comment cette intégration fonctionnera, qu’elle utilise ou non Google Fit.

Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d’autre sur la Pixel Watch, si ce n’est que plus de détails seront publiés dans les mois à venir et qu’elle sera lancée à l’automne avec les Pixel 7 et 7 Pro. Le prix, la batterie et d’autres éléments sont laissés de côté pour le moment.

Cela ouvre la porte à la Pixel Watch et à tout ce que Google a réussi à créer dans sa smartwatch. Il y a eu des années de développement qui vont maintenant se concrétiser et donner accès à ce que Google comprend comme une montre intelligente.