Suggestion Netcost-security.fr : Tablettes Lenovo XiaoXin Pad et XiaoXin Pad Pro

Les tablettes jouent désormais un rôle important dans les foyers familiaux, en grande partie à cause de la numérisation qui a eu lieu dans les écoles ces deux dernières années, mais aussi pour des raisons de travail et de loisirs.

Lenovo propose plusieurs modèles de tablettes et nous parlons aujourd’hui de la série Lenovo XiaoXin Pad.

Tablettes Lenovo XiaoXin Pad Pro et XiaoXin Pad

Lenovo Xiaoxin Pad Pro est une tablette de 11,5″ avec système d’exploitation Android. L’écran est doté de la technologie OLED et d’une résolution de 1600 x 2560 pixels.

Le processeur intégré à la tablette est un Snapdragon 730G, dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. À l’avant, il comprend deux caméras de 8 MP et à l’arrière, une de 13 MP et une de 5 MP.

Il prend en charge les connexions Bluetooth (5.0) et Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, et comprend un port USB Type-C et un emplacement pour carte microSD. Pour connecter un clavier, il existe également une connexion physique.

A noter également qu’il intègre 4 haut-parleurs pour une restitution sonore en stéréo, avec la technologie Dolby Atmos et 2 micros. La batterie est de 8600 mAh.

La tablette Lenovo XiaoXin Pad Pro, avec 6/128 Go et écran 11,5 pouces, est disponible pour seulement 286,49 €, un prix extrêmement réduit pour une durée limitée. L’expédition est gratuite depuis l’entrepôt européen avec une livraison rapide.

Lenovo XiaoXin Pad Pro

Le modèle Lenovo Xiaoxin Pad mesure également 11 pouces, mais la résolution est inférieure à celle du modèle Pro, soit 1200 x 2000 pixels. Il est également équipé d’Android et le processeur est un Qualcomm Snapdragon 662.

Dans ce cas, l’utilisateur peut choisir un modèle avec 4 Go de RAM + 64 Go ou avec 6 Go + 128 Go. La caméra arrière est de 13 MP et la caméra frontale est de 8 MP.

La tablette prend en charge les connexions Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, et comprend un port USB Type-C et un emplacement pour carte microSD. Pour connecter un clavier, il existe également une connexion physique.

Comprend 4 haut-parleurs pour une reproduction sonore stéréo, avec technologie Dolby Atmos et 2 microphones. La batterie est de 7700 mAh.

Les modèles 11″ Lenovo XiaoXin Pad sont également disponibles au prix de 176,67 € et 206,27 €, respectivement pour les versions 4/64 Go et 6/128 Go.

Tablette Lenovo XiaoXin