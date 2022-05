Ea Sports Fc, Une Nouvelle Façon De Jouer Au Football

EA Sports a récemment annoncé la création du plus grand club de football au monde : EA SPORTS FC.

Cette nouvelle fait suite à l’annonce de la fin du partenariat, de plus de 3 décennies, avec la FIFA (comme annoncé ici).

Après avoir annoncé la fin du partenariat entre la FIFA et EA Sports pour la production du jeu officiel du même nom, EA Sports a trouvé une nouvelle direction pour son jeu : EA SPORTS FC.

Cela fait suite à l’annonce par la FIFA que, selon ce que vous pouvez lire, elle lancera de nouveaux jeux vidéo, en partenariat avec d’autres équipes de développement et qui impliqueront le chemin vers les Coupes du monde masculines 2022 et féminines en 2023.

« Pour la toute première fois, la FIFA lancera de nouveaux jeux vidéo de football, développés avec d’autres studios, offrant plus de choix aux fans de football et de jeux en route vers Qatar 2022 et Australie et Nouvelle-Zélande 2023« , peut-on lire dans un communiqué.

EA SPORTSFC

Electronic Arts a récemment annoncé que ses jeux de football iront de l’avant avec une nouvelle marque EA SPORTS FC en 2023. Cette décision permettra à EA d’offrir la plus grande expérience sportive interactive au monde à sa communauté grandissante en collaboration avec plus de 300 partenaires du monde entier du football.

« Notre vision pour EA SPORTS FC est de créer le club de football le plus grand et le plus influent au monde, à l’épicentre des fans de football.« , a déclaré Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts. « Depuis près de 30 ans, nous construisons la plus grande communauté de football au monde – avec des centaines de millions de joueurs, des milliers d’athlètes partenaires et des centaines de ligues, fédérations et équipes. EA SPORTS FC sera le club de chacun d’entre eux, et des fans de football du monde entier.«

EA SPORTS FC partage la force de plus de 300 partenaires individuels sous licence, permettant aux joueurs d’accéder à plus de 19 000 athlètes répartis dans 700 équipes, dans 100 stades et plus de 30 ligues dans le monde. Grâce à EA SPORTS FC, EA augmentera encore la portée et la puissance de son portefeuille de licences de football en maintenant et en développant le contenu de football sous licence, en évoluant vers de nouvelles expériences et en augmentant l’accès sur davantage de plateformes. EA s’appuiera également sur une base d’inclusivité et d’innovation dans de nouveaux domaines autour du football féminin et de base pour la communauté mondiale.

EA SPORTS FC et FIFA

L’introduction d’EA SPORTS FC n’aura d’impact sur aucun jeu de football mondial EA SPORTS, et EA et la FIFA sont ravis de proposer cet automne le plus grand et le plus complet EA SPORTS FIFA de tous les temps. Le jeu final de la FIFA comprendra également plus de modes de jeu, de fonctionnalités, d’équipes, de ligues, de joueurs et de compétitions que n’importe quelle édition précédente. Les fans pourront découvrir ces innovations dans tout l’écosystème EA SPORTS FIFA, y compris FIFA Mobile, FIFA Online 4 et eSports.

Wilson a poursuivi : « Nous sommes reconnaissants pour nos nombreuses années d’excellent partenariat avec la FIFA. L’avenir du football mondial est prometteur et les fans du monde entier n’ont jamais été aussi forts. Nous avons une opportunité incroyable de placer EA SPORTS FC au cœur du jeu et d’offrir des expériences encore plus innovantes et authentiques au public grandissant du football.«

EA SPORTS FC permettra aux fans de continuer à jouer dans les compétitions UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A et MLS, entre autres.