Le smartphone Xperia 1 IV de Sony est doté "le premier véritable zoom optique au monde"

Selvim Kit d'Objectif Smartphone, Téléobjectif x22, Objectif Macro x25, Objectif Fisheye 235°, Objectif Grand Angle x0.62, Lentilles Blu-Ray, Photographie Amusante, Compatibilité Universelle

NOUVELLE GÉNÉRATION - Par rapport aux produits précédents, Selvim objectifs smartphone utilisent des lentilles anti lumière bleue de haute qualité, qui améliorent le chemin optique, ainsi les performances de l'objectif lors du traitement d'image et nous permettent d’obtenir une meilleure qualité d'image d'origine. Chaque lentille a deux couvercles de protection pour éviter des poussières et des rayures. KIT COMPLET D'OBJECTIF - Ce produit comprend un clip universel, Un trépied, un objectif macro 25x, un objectif grand angle 0,62x, un objectif fisheye 235 ° et un téléobjectif zoom 22x, un chiffon, un œilleton (par conséquent, le téléobjectif peut également être utilisé comme télescope seul). À QUOI SERVENT-ILS? - La macro 25X peut ouvrir le micro monde magique, rendra les ridules également clairement visibles. Le zoom 22x vous permet de zoomer et de prendre des photos de sujets éloignés, vous permet de voir les objets à distance plus clairement. L'objectif grand angle 0,62x peut rendre l'image des paysages plus étendue, facile à compléter de grandes photos de groupe; 235°fisheye peut créez un effet convexe circulaire qui peut rendre la photo plus expressive et intéressante. MATERIAUX DE HAUTE QUALITE - Le revêtement à 10 couches des deux côtés de la lentille améliore considérablement la transmittance de la lumière visible dans la bande 390-760 nm, garantissant ainsi une précision maximale des couleurs. COMPATIBILITE UNIVERSELLE - Compatible avec 99 % des téléphones portables dans le monde, comme iPhone X, XS, XR, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7, Huawei, Xiaomi, etc. L'anneau d'objectif sur le clip universel est réglable, à la fois caméra unique et à la caméra double. Si vous avez des questions (avant achat, après achat, en cours d'utilisation), n'hésitez pas à nous contacter.