La Commission européenne propose un plan de lutte contre la pédopornographie

Malheureusement, les signalements de pédopornographie sont fréquents. Afin d’atténuer ce grave problème, la Commission européenne a proposé un plan visant à ce que les plateformes en ligne détectent, signalent et suppriment les contenus pédopornographiques sur Internet.

Bien qu’il s’agisse d’une mesure qui contrôlera le contenu illicite, elle a suscité des inquiétudes liées à la vie privée des utilisateurs.

La Commission européenne a révélé ce mercredi qu’elle envisageait d’exiger des plateformes en ligne qu’elles détectent et signalent le partage d’images d’abus pédosexuels sur Internet. Selon l’Associated Press, le nouveau règlement obligerait les entreprises opérant dans l’Union européenne à détecter, signaler et supprimer les contenus jugés pédopornographiques.

Les mesures seront appliquées dès que les pays membres et le Parlement de l’Union européenne auront approuvé le règlement mentionné par la Commission européenne, et elles sont nécessaires car les normes actuelles ne protègent pas de manière adéquate et adéquate les enfants. Après tout, les entreprises n’identifient pas ces contenus illicites et n’ont donc aucun moyen de les supprimer.

La Commission européenne sera inflexible

Comme l’a rapporté l’Associated Press, dans les 27 pays de l’Union européenne, les signalements d’abus sexuels d’enfants en ligne sont passés de 23 000 en 2010 à plus d’un million en 2020. En outre, Interpol a également confirmé une augmentation du partage d’images sexuellement explicites. .les enfants pendant la pandémie de COVID-19.

Non seulement le nombre de signalements augmente, mais ces signalements concernent désormais des enfants plus jeunes.

Aux côtés de l’Union européenne, on observe également la hausse au niveau mondial, puisque sur la période 2014-2020 les signalements sont passés d’un million à plus de 22 millions, dans environ 65 millions d’images et de vidéos d’enfants victimes d’abus sexuels.

Ces rapports sont essentiels pour lancer des enquêtes et sauver les enfants des abus en cours en temps réel. La détection, le signalement et la suppression des abus sexuels d’enfants en ligne sont également nécessaires de toute urgence pour empêcher le partage d’images et de vidéos d’abus sexuels d’enfants, qui traumatisent souvent les victimes des années après la fin des abus sexuels.

Inflexible, la Commission européenne souhaite que les entreprises évaluent le risque que leurs services soient détournés pour diffuser de la pédopornographie ou pour le grooming. En outre, il souhaite que ces entreprises prennent des mesures pour atténuer les risques éventuels.

Concernant la sécurité des utilisateurs, la Commission européenne précise :

Le cryptage est un outil important pour protéger la cybersécurité et la confidentialité des communications. Dans le même temps, son utilisation en tant que canal sûr pourrait être utilisée abusivement par des criminels pour cacher leurs actions, entravant ainsi les efforts visant à traduire en justice les auteurs d’abus sexuels d’enfants.

