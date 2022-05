YouTube va vous permettre de proposer des abonnements à des chaînes payantes comme Twitch

Offrir des abonnements à des services est de plus en plus une option pour les entreprises qui en sont propriétaires et une excellente solution pour les créateurs de contenu. YouTube suivra cette voie.

Très prochainement, la plateforme de streaming vidéo aura des abonnements à des chaînes payantes à proposer comme Twitch.

YouTube semble importer certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de la plate-forme Twitch, mais elles suivent essentiellement la tendance de ce que le public lui-même demande.

À partir d’aujourd’hui, YouTube offrira aux fans et aux créateurs la possibilité d’offrir des abonnements à des chaînes payantes. Sur Twitter, il y a plusieurs streamers qui ont donné cette nouvelle, avec beaucoup d’effusion, car ce sera une nouvelle façon de monétiser leur travail.

Les abonnements cadeaux ont été une fonctionnalité populaire sur Twitch, l’un des principaux services concurrents de YouTube Gaming. De nombreux streamers voient ces abonnements comme un moyen facile de monétiser tout en construisant leur communauté.

Pour les créateurs de contenus, qui peuvent recevoir des dons, l’offre d’abonnements s’avère plus avantageuse, puisqu’en plus de rapporter de l’argent, il y a encore de nouveaux followers qui pourraient aussi être des bailleurs de fonds potentiels de leur travail.

Cette fonctionnalité est disponible à partir d’aujourd’hui, bien qu’en version bêta, pour les utilisateurs de YouTube Gaming aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il faut rappeler qu’il ne s’agit pas de la première ressource de cet univers récemment lancé par YouTube et où l’on trouve une inspiration claire dans le service Twitch.

Plus de détails sur les cadeaux d’abonnements aux chaînes payantes devraient bientôt apparaître, y compris s’il s’agira d’une fonctionnalité qui sera bientôt étendue à d’autres pays.