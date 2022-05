Regardez Google i/o Ici Même à 10 h Pt / 13 h He

En bref : Google s’apprête à lancer sa conférence annuelle des développeurs d’E/S plus tard dans la journée avec un discours liminaire de l’amphithéâtre Shoreline dans sa ville natale de Mountain View, en Californie. Alors que des événements comme celui-ci se concentrent principalement sur les outils et la technologie pour les développeurs, nous avons généralement également droit à des nouvelles axées sur les consommateurs. Android 13 a été lancé en version bêta le mois dernier, et il est à peu près certain que Google passera du temps à détailler les nouvelles fonctionnalités lors de la keynote.

L’événement sera à nouveau une affaire virtuelle en raison des préoccupations actuelles de Covid-19. Seule une poignée d’employés de Google seront présents aux côtés de partenaires sélectionnés, nous dit-on. C’est bien, cependant, car le discours d’ouverture sera diffusé en direct sur YouTube.

Tu es invité! ✉️ Connectez-vous à #GoogleIO le 11 mai à 10 h 00 PT pour voir nos dernières nouvelles, démos et plus encore. RSVP aujourd’hui → https://t.co/4vCY6vxjfY pic.twitter.com/jgZPsHBvAP —Google (@Google) 27 avril 2022

Côté matériel, nous pourrions avoir notre premier aperçu officiel de la Google Pixel Watch. Un prototype non fonctionnel de l’appareil a récemment été découvert dans un restaurant arborant un facteur de forme rond et une couronne physique. Le chercheur n’a pas pu le faire démarrer au-delà d’un écran de démarrage Google, probablement une fonction de sécurité pour empêcher les fuites.

Une version économique du Pixel 6, baptisée Pixel 6a, pourrait également faire son apparition après avoir récemment traversé la FCC. Google a présenté les Pixel 6 et Pixel 6 Pro originaux lors de son événement de lancement d’automne en octobre 2021. Une enquête récente a suggéré que ni le Pixel 6 ni l’iPhone SE ne se vendaient très bien.