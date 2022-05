L’iPhone 15 d’Apple sera le premier avec USB-C, déclare Kuo

Pour les utilisateurs d’Apple, l’utilisation du port Lightning était un saut qualitatif alors que le monde mobile était encore connecté via un port micro-USB. Cependant, avec l’émergence de la technologie USB-C, la nouvelle prise a apporté plus de vitesse de transfert de données. Ce qui est un pas en avant par rapport à ce que propose Apple. Soit dit en passant, la société Cupertino a commencé à utiliser cette technologie il y a quelques années dans les iPads Pro-line, ainsi que dans les ordinateurs Mac. Ensuite, l’iPhone est manquant.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, « l’iPhone 15 » 2023 abandonnera le connecteur Lightning et utilisera l’USB-C.

Bien qu’il n’y ait aucune information officielle, il existe des indications qui peuvent donner une idée des mesures qu’Apple prendra dans cette direction. Evaluer principalement les nouveaux partenariats que l’entreprise noue vis-à-vis de ses fournisseurs. En tant que tel, Kuo que cette transition n’apparaîtra que sur l’iPhone 2023.

Il est vrai qu’il y a des rumeurs périodiques selon lesquelles Apple migrera de Lightning vers USB-C toujours sur le prochain iPhone et cette rumeur a déjà quelques années. De plus, nous savons que l’UE pousse à l’uniformité de cette norme et souhaite que tous les fabricants l’adoptent.

En ce sens, dans une nouvelle série de tweets, Ming-Chi Kuo dit croire que cela arrivera avec le « iPhone 15 ».

Les tweets récents de Kuo étaient principalement ses prédictions plutôt que basés sur des preuves de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, il note que ces nouvelles informations proviennent de sa « dernière enquête », vraisemblablement auprès de ces fournisseurs.

Donc, s’il a raison, une version 2023 marquerait la fin du connecteur Lightning en tant que câble de charge principal d’Apple, après 13 ans. L’USB-C a été lancé peu de temps après Lightning en 2012, mais Apple n’a commencé à utiliser l’USB-C qu’en 2015 sur le MacBook Air 12 pouces. Apple faisait partie du consortium d’ingénierie qui a développé ce port USB.