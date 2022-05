Facebook dit au revoir aux amis à proximité et aux autres fonctionnalités basées sur la localisation

« Étant donné que vous avez déjà utilisé Amis à proximité, Alertes météo, Historique de localisation ou Localisation en arrière-plan, nous vous informons que ces produits et fonctionnalités ne seront plus disponibles après le 31 mai 2022 », rapporte la notification Facebook.

À partir de jeudi dernier, Facebook a commencé à envoyer des notifications informant les utilisateurs de la fin des « amis à proximité » et d’autres fonctionnalités basées sur la localisation. « Étant donné que vous avez déjà utilisé Amis à proximité, Alertes météo, Historique de localisation ou Localisation en arrière-plan, nous souhaitons vous informer que ces produits et fonctionnalités ne seront plus disponibles après le 31 mai 2022 », rapporte la notification. Même si elles étaient précédemment activées, les informations partagées pour ce type d’expérience seront supprimées des serveurs de Facebook. Toutes les données associées seront également supprimées et pourront être téléchargées d’ici le 1er août 2022. Tout cela concernera à la fois les appareils Android et iOS.

Cela ne signifie pas que la plateforme cessera d’accumuler des données liées à la localisation des utilisateurs. Comme indiqué dans la note officielle, « Facebook continuera à collecter des informations de localisation pour d’autres expériences, comme décrit dans notre politique de données. » Il est cependant possible d’intervenir via les paramètres de confidentialité.

La suppression des amis à proximité et d’autres fonctionnalités vient simplement d’une faible utilité. Alors que des produits similaires, tels que Snap Map de Snapchat et Find My Friends d’Apple, ont connu une croissance constante, Facebook a connu une forte baisse de l’utilisation des amis à proximité. De plus, de moins en moins de personnes utilisent l’application Meta pour connaître la météo du jour. Si vous ajoutez le manque de fiabilité de Facebook concernant la conservation des données, cela explique pourquoi de moins en moins d’utilisateurs utilisent ces produits basés sur la localisation.

La fonctionnalité Amis à proximité a été lancée par l’application Facebook en 2014, pour permettre aux gens d’organiser des réunions en direct avec d’autres amis communs à proximité de leur emplacement en temps réel. Un moyen aussi de créer une carte des lieux fréquentés par l’utilisateur pendant son temps libre. La suppression communiquée par Facebook ne peut donc qu’être appréciée, mais cela n’enlève rien à la centralité de la collecte de données dans l’économie des réseaux sociaux.