Razer présente la Viper V2 Pro : la souris la plus légère au monde

Razer est actuellement l’une des marques les plus populaires du segment des jeux, ayant dans son portefeuille plusieurs appareils conçus pour offrir une expérience utilisateur meilleure et plus efficace, avec un accent particulier sur ceux qui jouent.

Et la marque nord-américaine annonce et lance constamment de nouveaux produits. Il a récemment annoncé la Viper V2 Pro, qui est la souris la plus légère au monde avec seulement 58 grammes.

Razer Viper V2 Pro : la souris la plus légère du monde est arrivée

Razer a annoncé cette semaine le lancement de son nouvel équipement de jeu. C’est la Viper V2 Pro et le point culminant est le fait que c’est la souris la plus légère au monde ! La souris ne pèse que 58 grammes et dispose de commutateurs optiques améliorés pour les souris de 3e génération et d’un nouveau capteur optique Focus Pro 30K.

La Viper V2 Pro est une souris gaming sans fil destinée à la compétition, étant ultra-légère et entièrement minée avec des technologies haut de gamme exclusives. Cet équipement parvient à être 20% plus léger que le modèle Viper Ultimate et se présente comme une souris totalement axée sur les performances. Avec ces caractéristiques, la Razer Viper V2 Pro a déjà atteint le statut de souris de sport légendaire, terme utilisé pour désigner les sports électroniques.

Selon Chris Mitchell, directeur de la division PC Gaming de Razer :

Nous avons soigneusement examiné chaque once de la Viper V2 Pro pour nous assurer de ne pas faire de compromis sur d’autres fonctionnalités pour alléger le poids. Réduire notre poids ne suffit pas pour nous. Les professionnels de l’esport et la communauté des passionnés de souris ont joué un rôle important dans le développement de la Viper V2 Pro, avec des commentaires sur les améliorations possibles des commutateurs et du capteur ou quelque chose d’aussi simple que l’optimisation de la saillie des boutons latéraux.

Jimmy ‘Marved’ Nguyen, un joueur professionnel VALORANT d’OpTic Gaming, ajoute que :

Je pense que cette souris est faite pour moi. La forme et le poids sont parfaits pour ma main, c’est comme une extension naturelle de mon corps. Il ne ressemble à aucun autre.

Le capteur optique Focus Pro 30K de Razer atteint une précision de pleine résolution de 99,8 %. La coupe asymétrique a été améliorée pour prendre en charge jusqu’à 26 niveaux de réglage de la distance, contre 3 dans la version précédente.

Les nouveaux commutateurs optiques Razer n’offrent aucun problème de double-clic et éliminent tout délai de retour. Ces nouveaux commutateurs sont conçus pour une durée de vie allant jusqu’à 90 millions de clics, soit une augmentation de plus de 25 % de la proposition de valeur par rapport aux commutateurs de la génération précédente.





Le Razer Viper V2 Pro est disponible en noir et blanc. Il est arrivé sur le marché le 10 mai 2022 et le prix conseillé est de 159,99 euros. Vous pouvez en savoir plus sur tous les détails de cette souris ici.