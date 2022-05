Votre compteur a-t-il été intégré aux Smart Networks ? Ce que cela veut dire?

Ces jours-ci, certains Portugais ont commencé à recevoir un SMS les informant que leur compteur électrique avait été intégré aux Smart Grids.

Certains lecteurs nous ont demandé ce que signifiait l’intégration de leur compteur dans les Smart Grids. Voici la réponse.

Comme mentionné ici, les réseaux intelligents de distribution d’électricité désignent les services et outils mis à la disposition des utilisateurs et des gestionnaires de réseau qui permettent d’accéder aux données de production et de consommation.

Quel est l’avantage d’avoir un compteur intelligent ?

Les fonctionnalités des réseaux intelligents, à travers un compteur intelligent, permettent d’effectuer des relevés à distance (sans faire appel aux employés des gestionnaires de réseau ou du client), ainsi que d’effectuer d’autres opérations à distance telles que le changement de la puissance souscrite. Avec les réseaux intelligents, les consommateurs d’électricité pourront bénéficier de services tels que :

Lectures automatiques : il n’est plus nécessaire de collecter ou de donner des lectures, car elles parviennent automatiquement au distributeur d’électricité, envoyées par le compteur lui-même

Factures sans devis : avec la communication automatique des relevés, vous n’êtes plus facturé sur devis. Vous ne payez que ce que vous avez consommé pendant la période de facturation

Opérations à distance : il permet également d’effectuer des opérations de réseau à distance, éliminant ainsi le besoin d’un technicien de se déplacer physiquement chaque fois que vous souhaitez modifier votre puissance ou votre tarif

Dépannage plus efficace : permet un dépannage plus efficace et une résolution à distance des problèmes techniques

Un meilleur contrôle de votre consommation : enregistre des informations sur la consommation d’électricité sur de courtes périodes. Ainsi, si vous autorisez le traitement de vos données de consommation, vous pourrez recevoir des informations détaillées sur votre profil, vous aidant à prendre des décisions plus efficaces, par exemple, quels sont les moments les plus chargés et quel est le meilleur tarif pour le type de consommation qu’il Est-ce que.

Comme mentionné dans SMS, votre compteur a été intégré aux réseaux intelligents, ce qui signifie que les relevés sont désormais collectés automatiquement. Les services de changement de puissance et de cycle, mise sous tension ou hors tension de l’installation, peuvent également être activés à distance.

Les smart grids sont également porteurs d’améliorations de la qualité du service rendu, où transparence, rapidité et confort sont les maîtres mots :

Calcul des consommations mensuelles, basé sur des lectures réelles ;

Changement de puissance souscrite, arrêt, changement de cycle, réalisé à distance ;

Communication personnalisée par le biais de messages reçus sur l’appareil intelligent au domicile du consommateur ;

Surveillance efficace via le web (Load Diagram) – analyse graphique de la consommation, simulation et consultation du cycle horaire pour sélectionner la période de consommation la plus recommandée, en adaptant la puissance contractée à la consommation réelle ;

Association d’appareils intelligents à des appareils locaux (PC, PDA, écrans) via un réseau HAN (Réseau domestique) pour la consultation des données de consommation ;

Configuration des alertes automatiques (lettre, email, SMS, appareils locaux) pour une plus grande rationalisation de la consommation.

Le réseau énergétique intelligent fait du Portugal un pays plus efficace et durable, en optimisant les systèmes énergétiques, en réduisant les émissions de CO2 et en utilisant moins de ressources fossiles.

Le réseau intelligent dispose de nombreux capteurs installés sur toute sa longueur. Cela vous permet de contrôler instantanément l’état de l’ensemble du réseau, d’équilibrer les charges et de prévenir les pannes avant qu’elles ne surviennent.

Un compteur intelligent est un dispositif intelligent de gestion de l’énergie électrique, intégré dans une infrastructure technologique, qui, en plus de mesurer la consommation d’électricité, permet le traitement et la mise à disposition des données et l’assistance à la fourniture de services, par le biais d’une communication à distance.