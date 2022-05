Apple publie un nouveau firmware pour tous les AirPods

Nous atteignons un point où il « sent » déjà comme un nouveau système d’exploitation. L’événement d’Apple, prévu pour le 6 juin, apportera beaucoup de nouvelles aux segments les plus divers des produits de l’entreprise. En tant que tel et pour maintenir les appareils à jour, Apple a mis à jour le firmware de ses gadgets. Après la mise à jour de la batterie MagSafe et des AirTags, des actualités sont désormais disponibles pour tous les AirPods.

Selon les informations du géant américain, il existe déjà une nouvelle version du firmware des AirPods, la version 4E71.

Il y a des nouvelles qui, selon des rumeurs, pourraient atteindre les écouteurs Apple. Par exemple, on dit que les AirPods Max pourront prendre en charge l’audio sans perte sans fil, en plus d’autres fonctionnalités. Cependant, avec ces améliorations logicielles, Apple offre une meilleure gestion de la batterie, il propose également des fonctionnalités telles que l’amélioration constante de la localisation du réseau, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités.

Les mises à jour publiées il y a quelques heures sont désormais disponibles pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max et AirPods Pro. Il n’y a toujours aucune information si ces mises à jour ont également atteint Beats. La mise à jour est livrée avec le numéro de version 4E71, qui est une augmentation par rapport à la version précédente de 4C165.

Malheureusement, Apple ne fournit pas de notes de publication pour les mises à jour du micrologiciel des AirPods. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent attendre que la mise à jour atteigne leurs AirPod avant de parcourir les actualités.

Comment pouvons-nous vérifier la version du firmware des AirPods ?

Vous pouvez vérifier le firmware des ‌‌‌AirPods en suivant ces étapes :

Connectez vos ‌‌AirPods à votre appareil iOS.

Ouvrez l’application Paramètres.

Appuyez sur Général.

Appuyez sur Infos.

Sélectionnez AirPod‌‌‌‌‌. Notez le numéro devant « Version du micrologiciel ».



En gros, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire si ce n’est attendre votre tour.