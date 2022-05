Un ordinateur Apple-1 rare se vend 270 000 $ aux enchères

De temps en temps, il y a des nouvelles d’équipements technologiques, définis comme de véritables reliques, qui sont proposés à la vente aux enchères à des prix absolument exorbitants.

Et le cas que nous présentons aujourd’hui en est un exemple. Un modèle d’ordinateur rare Apple-1 a été mis en vente, pour une valeur de 270 000 dollars. L’une des particularités de cet équipement est qu’il possède le numéro de série écrit à la main par l’emblématique Steve Jobs.

Apple-1 rare vendu aux enchères pour 270 000 $

Un ordinateur Apple-1 rare est en vente aux enchères au prix de 270 000 dollars, quelque chose comme 256 000 euros. Le modèle correspond au premier ordinateur après la création d’Apple Computer, par les mains des créateurs Steve Jobs et Steve Wozniak.

Il existe très peu d’unités de cet Apple-1 dans le monde, mais ce modèle particulier est vraiment unique. Et ce qui le rend rare, c’est le fait qu’il porte le numéro de série (01-0050) écrit de la main du fondateur Steve Jobs, décédé le 5 octobre 2011.

L’ordinateur est en vente sur la plateforme d’enchères Goldin et les enchères peuvent être faites jusqu’au 21 mai. Bien sûr, en raison de l’âge et de la rareté de cet Apple-1, il est naturel que le PC atteigne des valeurs plus élevées lors des enchères. C’est une pièce que tout collectionneur intéressé par le monde de la technologie aimerait avoir sur son étagère d’acquisition.

Selon les archives de Wozniak, seuls 200 ordinateurs Apple-1 ont été produits et, parmi ceux-ci, seuls 175 ont été assemblés, le reste étant produit après la phase de pré-production. À leur tour, lorsque l’Apple-II est arrivé, les fondateurs de la marque à la pomme voulaient que les clients passent de l’ancien modèle au nouveau, puis ont détruit les Apple-I qu’ils recevaient. En tant que tel, on ne sait pas avec certitude le montant exact de ce modèle qui est toujours en circulation.

Le modèle fonctionne toujours

Selon Daniel Kottke, l’un des premiers employés d’Apple, le modèle d’enchères fonctionne toujours. Et avec l’ordinateur vient le manuel, un moniteur Sanyo VM-4509 et un clavier Dantanetics.

La valeur initiale de cette vente était de 250 mille dollars, mais il y a déjà eu une offre qui a mis ce chiffre à 270 mille dollars. Et si le lecteur souhaite lui aussi proposer une enchère, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 21 de ce mois.