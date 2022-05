Tesla va devoir réparer 129 960 véhicules à cause d’un problème d’écran

Les problèmes détectés dans les véhicules ne sont pas propres à Tesla. Il est vrai que la marque américaine a détecté certains problèmes nécessitant la réparation de milliers de véhicules, mais cela se produit également avec d’autres marques.

Selon des informations récentes, Tesla devra réparer 129 960 véhicules en raison d’un problème avec les écrans tactiles qui provoque une surchauffe.

Tesla : un problème d’écran affecte la sécurité du véhicule

Tesla a informé la National Highway Safety Administration (NHTSA) que pendant le processus de charge rapide, l’unité centrale de traitement (CPU) du système d’infodivertissement peut ne pas refroidir suffisamment. Une surchauffe peut entraîner un ralentissement du processeur ou le redémarrage du système, ce qui empêche l’écran de fonctionner correctement ou n’affiche aucune information.

Le dysfonctionnement de l’affichage rend l’image de la caméra arrière et d’autres informations essentielles au fonctionnement de la voiture, telles que les modes de conduite et le réglage du contrôle de la visibilité du pare-brise, ce qui peut augmenter le risque de collision.

En ce sens, la marque devra réparer 129 960 véhicules. La mise à jour, qui vise à améliorer la gestion de la température du CPU, sera effectuée à distance et gratuitement. Ce n’est pas la première fois que Tesla rencontre des problèmes avec son écran tactile.

L’année dernière, les autorités fédérales américaines ont lancé une enquête pour déterminer si 600 000 véhicules Tesla permettaient de jouer à des jeux vidéo sur des écrans pendant que les voitures roulaient.

Les modèles concernés sont les Model S et Model X de 2021 et 2022, et les Model 3 et Model Y de 2022.