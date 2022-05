Windows 11 lance une nouvelle application Sound Recorder

Microsoft continue de travailler sur les applications système Windows 11, également appelées « applications de boîte de réception ». Après avoir donné une seconde vie à des applications telles que Paint, Notepad, Alarms and Clock ou encore la visionneuse de photos, vient maintenant le tour du Sound Recorder (anciennement appelé Voice Recorder).

Le Sound Recorder fait ses débuts en matière de design et de nouvelles fonctions

Ceux de Redmond continuent de souligner l’importance des applications préinstallées de Windows 11 et ont donc décidé de lancer la prochaine vague de mises à jour avec le Magnétophone. Pour le moment, comme pour les autres applications, la nouvelle application n’est disponible que pour les Insiders sur le canal Dev.

L’application Sound Recorder a une nouvelle interface, adaptée aux lignes de conception de Windows 11, où l’affichage du sonagramme se démarque. De plus, avec le pointeur, on peut créer des horodatages sur le sonagramme pour mettre en évidence les moments clés de l’enregistrement.

Parmi les nouveautés, on retrouve la possibilité d’importer des fichiers sons ou de changer l’appareil d’enregistrement utilisé. Aussi, il convient de noter que nous pouvons modifier le type de fichier de sortie et la qualité audio, pour augmenter ou réduire la taille du fichier résultant.

Bien sûr, la personnalisation avec un thème clair ou sombre ne pouvait pas manquer. Toutes ces fonctionnalités ont fait leur chemin vers l’application Windows 11 Sound Recorder grâce aux commentaires des initiés. En fait, ce sont les pétitions avec le plus de votes en faveur des utilisateurs dans l’Opinion Center, comme le souligne Microsoft :

Vous remarquerez qu’il y a un nouvel affichage agréable des enregistrements audio et de lecture pour compléter la nouvelle interface de l’application. De plus, nous avons ajouté la prise en charge de la modification de l’appareil d’enregistrement et du format de fichier depuis l’application, qui figuraient parmi les demandes les plus fréquemment demandées par le Hub de commentaires.

Avec le renouvellement de cette application, le nombre d’applications de boîte de réception en attente de mise à jour dans Windows 11 est réduit.Par exemple, Mail et Calendrier devraient être remplacés par One Outlook, et d’autres applications telles que Météo ou Cartes seraient manquantes.