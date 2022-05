Problème avec le son de votre MacBook Pro ? Pas le seul à déposer cette plainte auprès d’Apple

L’intérêt des consommateurs pour les produits Apple ne cesse de croître depuis longtemps. Cela se révèle dans les rapports trimestriels de la marque et dans les hauts niveaux de ventes qu’elle présente à chaque nouvelle période.

Avec des machines de plus en plus intéressantes, notamment avec leur propre SoC, ce scénario se développe. Malheureusement, il existe un nouveau problème associé à l’audio, qui semble limiter la convivialité, car il est inconfortable pour les utilisateurs.

Les MacBook Pro 2021 ont été l’un des meilleurs vendeurs d’Apple. C’est un ordinateur aux performances élevées, grâce au matériel dont il dispose et qu’il offre aux utilisateurs. C’est la plate-forme qui a maintenant des problèmes.

Ce qui a été révélé sur Reddit et sur les forums Apple, c’est qu’il y a un problème avec le son de ces modèles. Les plaintes mentionnent qu’il y a un son anormal lors de la lecture d’une vidéo ou d’un son, qui est associé à des bruits de crépitement et de claquement.

Il n’y a toujours pas de cause associée à ce problème, mais les utilisateurs ont déjà effectué plusieurs tests et dépistages. Tout indique une utilisation plus élevée du SoC, ce qui se reflète plus tard dans ce problème. Il y a également des rapports selon lesquels il ne s’arrête pas aux haut-parleurs et peut être entendu sur l’AirPod Max.

Quelque chose qui semble être déjà une certitude est à son origine et peut-être une solution. Beaucoup signalent que lorsque le processus « coreaudiod » est terminé, le problème disparaît et les sons anormaux ne sont plus entendus par les utilisateurs.

On n’a toujours aucune idée du degré d’impact de ce problème sur le MacBook Pro 2021. Il n’y a pas de norme pour qu’il se produise et on ne sait donc pas encore comment il se propage dans les machines qui sont sur le marché.

Apple n’a pas encore reconnu ce problème, mais devrait bientôt prendre position. Tout devrait se résumer à un simple correctif macOS, que la marque devrait lancer prochainement et qui devrait faire disparaître le problème.