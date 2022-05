Tesla peut arrêter de nouvelles commandes pour certaines voitures en raison des délais de livraison

Les derniers mois ont montré que Tesla a réussi à réagir de manière unique à toutes les adversités qu’elle a rencontrées. La production de voitures a augmenté et leurs livraisons ont suivi le même chemin, avec des résultats uniques.

Maintenant, et d’après ce qu’Elon Musk a révélé, Tesla pourrait faire face à des problèmes et limiter les nouvelles commandes. Tout est axé sur les délais de livraison, que la marque voit atteindre un an et qu’ils jugent trop.

L’ensemble de l’industrie a souffert des limitations apportées par le manque de composants et les fermetures d’usines. La production existe, mais elle est conditionnée, ce qui entraîne des délais de livraison trop longs, contrairement à ce que l’on pourrait attendre.

Tesla semblait à l’abri de ce problème, comme l’ont montré ses résultats financiers au cours des derniers trimestres. Maintenant, son homme fort a révélé une nouvelle réalité, dans une interview qu’il a donnée, montrant que Tesla pourrait devoir changer de position.

La demande dépasse maintenant la production à un degré ridicule. En fait, nous allons probablement limiter ou simplement arrêter de prendre des commandes pour toute voiture au-delà d’une certaine période, car une partie de ce temps (pour la livraison de voitures neuves) prend plus d’un an.

Elon Musk a révélé que la marque pourrait devoir limiter ou bloquer de nouvelles commandes pour certaines de ses voitures. Les délais de livraison sont tellement longs, avec plus d’1 an, qu’il n’est plus logique d’accepter ces commandes.

Tesla a essayé de résoudre ce problème en supprimant certains éléments, qui seront assemblés plus tard. Dans le même temps, il semble garantir des délais de livraison sur des voitures standardisées et aux finitions similaires.

Ce n’est pas la seule marque à faire face à ce problème. Volkswagen a épuisé les voitures qu’elle produira en 2022, faute de composants, et BMW a choisi d’expédier ses véhicules sans une partie des options, là encore en raison des limitations de la chaîne de distribution.