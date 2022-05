Google commence à montrer des nouvelles d’Android avant de commencer 2022 I/O

Nous sommes à quelques heures de l’événement le plus important de l’année pour Google. On parle d’I/O, où le géant de la recherche s’apprête à dévoiler les nombreuses nouveautés qu’il a préparées pour l’année qui s’apprête à commencer.

Si tout est encore top secret, même avec quelques fuites d’informations, il y a déjà quelques nouvelles qui sont officiellement avancées. C’est Google qui les a montrés, ouvrant la voie à de nombreuses nouvelles que nous apprendrons très bientôt.

Aujourd’hui débute la conférence annuelle de Google, qui durera 2 jours. I/O 2022 restera virtuelle, toutes les mesures de sécurité étant maintenues pour ceux qui regardent ce point focal de tout l’écosystème du géant de la recherche.

Avec une grande partie de son accent sur Android, il est naturel que Google commence à publier une partie des nouvelles qu’il détaillera au cours d’aujourd’hui. Ceux-ci sont encore très génériques, mais ils montrent déjà les chemins qui seront suivis.

#GoogleIO est en cours de chargement… Quelle mise à jour avez-vous le plus hâte de voir les 11 et 12 mai ? — Android (@Android) 9 mai 2022

D’après ce qu’il a révélé dans un Tweet, ce sont déjà 4 thèmes qui seront abordés dans la présentation dédiée à Android. Ici, Google a révélé son accent sur les mises à jour de sécurité, les mises à jour de messagerie, les mises à jour inter-appareils et les nouveaux partenariats.

En plus de ces nouveautés potentielles, Google a déjà plus de domaines sur lesquels se concentrer. Encore une fois dans le style auquel nous sommes habitués chez I/O, cela apportera également Material Design aux programmeurs, à leurs applications et aux autres utilisateurs.

✨ Material Design arrive #GoogleIO! ✨ Qu’est-ce qui vous passionne ? — Conception matérielle (@materialdesign) 9 mai 2022

Ici aussi, il a tout concentré dans un Tweet, où il a montré certaines des nouvelles préparées. Dans ce domaine, il a tout réduit à seulement 2 paris : polices variables, design et accessibilité. Certes, beaucoup plus sera révélé dans ce domaine de plus en plus important pour Google.

En plus de ce qui a maintenant été révélé, il y a quelques extras à prévoir. Nous parlons de Pixel Watch, Pixel 6a et même Android 13. D’ici là, et en attendant, vous pouvez profiter et jouer au flipper Google I/O.