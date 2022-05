Elon Musk pourrait rouvrir les portes de Twitter à Trump

Comme nous l’avons suivi, Trump a été banni de Twitter lors des dernières élections américaines. Après plusieurs mois d’absence, Elon Musk veut faire revenir l’ancien président, lui ouvrant les portes de son réseau social.

Pour le nouveau propriétaire de Tesla, le départ de Trump n’avait aucun sens.

Twitter a interdit Trump en janvier 2021, suite à l’occupation du Capitole, après les élections américaines, pour incitation à la violence.

Désormais, le PDG de Tesla et désormais propriétaire de Twitter a déclaré qu’il annulerait l’interdiction permanente qui a empêché l’ancien président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, d’accéder au réseau social, s’il devenait PDG.

C’est lors du sommet « Future of the Car », organisé par le Financial Times, qu’Elon Musk a déclaré que le fait que Donald Trump soit banni de Twitter était une décision « moralement mauvaise » et « extrêmement idiote ». Selon le PDG de Tesla, l’interdiction permanente des comptes devrait être rare et réservée aux comptes qui sont en fait des escroqueries ou des bots.

Je pense que c’était une erreur car cela a aliéné une grande partie du pays et n’a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre. Je pense donc que cela pourrait finir par être carrément pire que d’avoir un forum unique où tout le monde peut débattre. Je pense que la réponse est que j’annulerais l’interdiction permanente.

En outre, Elon Musk a ajouté que le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, partage son point de vue sur les interdictions permanentes d’utilisateurs.

Malgré la position d’Elon Musk, la vérité est que Trump a déjà assuré qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur Twitter, car il veut se concentrer sur sa nouvelle plateforme Truth Social.

