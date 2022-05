La sonde InSight de la NASA a détecté un tremblement de terre massif sur Mars

Malgré le fait que les humains ont des machines sur Mars depuis de nombreuses années, il y a encore un grand manque de connaissances. A tel point que, pour la première fois, la sonde spatiale InSight de la NASA a détecté un tremblement de terre très puissant sur le sol martien. Jamais auparavant une telle secousse n’avait été enregistrée en dehors de la Terre.

Le « marsquake », qui a eu lieu le 4 mai, enregistré à la magnitude 5, a facilement battu le précédent record de magnitude 4,2 lors d’un tremblement de terre détecté par InSight en août de l’année dernière.

Dans une étude plus approfondie de l’événement naturel, que la NASA a décrit comme un « tremblement de terre monstrueux », les scientifiques détermineront son emplacement précis et la nature de sa source. L’espoir est qu’il puisse également offrir plus d’informations sur l’intérieur de la planète rouge.

J’ai ressenti cela. Après plus de trois ans à écouter les doux grondements de Mars, j’ai ressenti de loin mon plus grand « tremblement de terre » de tous les temps : il ressemble à une magnitude 5. Mon équipe étudie les données pour en savoir plus. La science récompense la patience ! »

Comme l’indique l’agence sur son compte Twitter :

La géologie inconnue de Mars

Mars n’a pas le genre de plaques tectoniques dont les mouvements brusques font trembler la Terre. Au lieu de cela, les tremblements de terre martiens sont causés par l’activité volcanique.

Les scientifiques sont intéressés par l’étude de l’activité sismique de la planète rouge, car les données peuvent contribuer à une meilleure compréhension du manteau et du noyau de la planète rouge.

Comme l’a rapporté la NASA, en plus de trois ans de surveillance de Mars, le vaisseau spatial InSight a détecté plus de 1 313 tremblements de terre. Son sismomètre très sensible fonctionne sous un dôme qui sert à bloquer le bruit du vent et à le protéger des nuits froides.

En guise d’analyse de ce qui s’est passé, Bruce Banerdt, chercheur principal d’InSight au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré :

Depuis que nous avons réparé notre sismomètre en décembre 2018, nous attendons « le grand ». Ce tremblement de terre offrira certainement une vue de la planète comme aucune autre. Les scientifiques analyseront ces données pour apprendre de nouvelles choses sur Mars dans les années à venir.

La NASA a également signalé qu’InSight a actuellement des problèmes avec la poussière martienne recouvrant ses panneaux solaires, ce qui entraîne une efficacité réduite.

Ce robot de la NASA peut essayer d’enlever la poussière en utilisant son bras robotique pour pousser le sable à travers les panneaux. Les conditions de vent peuvent également le dégager, mais les terrifiés doivent avoir de la chance pour vivre un tel événement météorologique.

La poussière cause également des problèmes à l’hélicoptère Ingenuity de la NASA, qui est devenu l’année dernière le premier avion à effectuer un vol contrôlé et motorisé sur une autre planète.