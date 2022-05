Apple a arrêté l’iPod touch. L’ère des appareils emblématiques est révolue

C’est la fin d’une époque, Apple a cessé de fabriquer l’iPod autrefois emblématique. Le petit lecteur de musique a aidé à sauver Apple et a fait de l’entreprise une puissance dans l’industrie de la musique, mais le jour de la fin est arrivé. Apple a annoncé aujourd’hui qu’il arrêtait officiellement l’iPod touch.

Ce gadget a été remplacé depuis plusieurs années par d’autres appareils comme l’iPhone et l’iPad. Apple dit qu’il supprime progressivement le ‌iPod touch‌ car ses fonctionnalités sont disponibles sur toute la gamme de produits Apple.

L’ère de l’iPod touche à sa fin

Le ‌iPod touch‌ est le dernier appareil restant de la gamme iPod et n’a pas été mis à jour depuis mai 2019, il y a trois ans. Dans un communiqué, le responsable marketing d’Apple, Greg Joswiak, a déclaré que « l’esprit iPod perdure » dans d’autres produits Apple.

La musique a toujours été au cœur de notre travail chez Apple et a conduit des centaines de millions d’utilisateurs à comprendre comment l’iPod a eu plus d’impact que l’industrie de la musique – il a également redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée. Aujourd’hui, l’esprit iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l’iPhone à l’Apple Watch, en passant par le HomePod mini, le Mac, l’iPad et l’Apple TV. Et Apple Music offre une qualité sonore de pointe avec prise en charge de l’audio spatial – il n’y a pas de meilleur moyen d’apprécier, de découvrir et d’expérimenter la musique.

A déclaré Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple.

Plus de place pour un lecteur MP3

L’iPod a révolutionné l’industrie de la musique, rendant le MP3 omniprésent. Il a été salué comme un « baladeur du XXIe siècle » et il est difficile de sous-estimer son importance culturelle dans la première décennie du siècle. Des publicités mettant en vedette des silhouettes de danseurs avec des écouteurs blancs branchés à des iPods étaient apparemment partout. Et le gadget n’était pas réservé aux enfants « cool ».

Plusieurs célébrités utilisaient et possédaient cet appareil musical comme compagnon inséparable, il était unique en apparence et dans la façon dont il était utilisé.

Apple a présenté le premier iPod il y a 21 ans en octobre 2001, et à l’époque, c’était un appareil de musique révolutionnaire qui mettait des milliers de chansons dans les poches des fans d’Apple.

La société Cupertino a introduit de nombreuses itérations de l’iPod, y compris l’iPod Shuffle, l’iPod nano et l’iPod touch, mais depuis lors, toutes ont été supprimées et abandonnées.

L’iPod touch sera toujours disponible à l’achat sur le site Web d’Apple, dans les magasins de détail Apple et auprès des revendeurs agréés Apple jusqu’à épuisement des stocks.

L’iPod touch de septième génération démarre à 249,00 € et dispose d’un écran de 4 pouces avec un cadre épais, d’un bouton Home standard sans mécanisme de déverrouillage biométrique et d’une puce A10 Fusion. Il est disponible en gris sidéral, argent, rose, bleu, or et (PRODUCT)RED™.