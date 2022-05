O Folião, Carnaval de Torres revisité en jeu vidéo

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un jeu, développé par une équipe nationale et qui présente un thème qui nous est également très familier : O Folião.

Venez découvrir un peu mieux ce jeu sur le Carnaval de Torres Vedras.

Le carnaval de Torres Vedras est l’un des plus importants et des plus médiatisés du Portugal, étant déjà connu et célèbre au-delà des frontières.

Chaque année (sauf pandémie, bien sûr), des dizaines de milliers de personnes se rendent à Torres Vedras trempées dans le sentiment de réjouissances et de bonne humeur où elles laissent libre cours à une folie plus ou moins maîtrisée, participant à ce fameux Carnaval, où il manque un certain sens de l’ironie plus ou moins politisée.

le fêtard

Le Folião (The Reveller, en anglais) est un jeu qui célèbre le Carnaval de Torres Vedras et à ce titre, son action se déroule dans cette belle ville de l’Ouest, pendant la célèbre saison du carnaval.

Le jeu se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un jeu d’aventure à choisir soi-même, c’est-à-dire que le protagoniste aura une série de choix tout au long du jeu qui auront un impact sur ses capacités et ses ressources, conduisant ainsi chaque joueur à vivre une expérience de jeu unique. .

Le joueur vise à survivre au carnaval en gérant ses ressources et ses choix.

C’est un jeu avec une perspective descendante (vue d’en haut) qui présente de multiples défis dans son déroulement, que le joueur devra surmonter.

Folião est une aventure solo en cours de développement pour PC Windows et qui fonde son gameplay sur l’exploration de l’espace du carnaval de Torres Vedras. Par exemple, le public peut naviguer entre deux points adjacents sur la carte et un événement apparaîtra lorsqu’il l’atteindra.

Il y a un total de 25 événements, et lorsque le joueur atteint un point sur la carte, un nouvel événement a lieu. Il a 2 à 3 options de choix, ces mêmes choix affectent les barres d’état, l’argent et le temps. Les stats sont les ressources que le joueur devra gérer pour survivre au carnaval – « Alcohol », « Energy », « Social » et « Fun » – en plus de l’argent et du temps.

Lorsque la barre « Alcohol » atteint 100 %, c’est Game Over et lorsque la barre « Energy » atteint 0 %, c’est également Game Over. Le joueur gagne la partie s’il parvient à survivre aux deux premiers jours du grand événement annuel de la ville de Torres Vedras !

L’objectif principal d’O Folião est de provoquer une sensation unique et, en quelque sorte, personnelle au public tout au long de l’expérience. Il est obligé de réfléchir et de réfléchir, étant nécessaire de faire très attention aux ressources disponibles, sinon il finit facilement par perdre la partie. Tout au long du gameplay d’O Folião, le public sentira que ses choix ont un impact sur son expérience et qu’il sera difficile de le reproduire à nouveau.

À propos de l’équipe :

Auparavant, nous avons produit 2 autres projets académiques, Robert (puzzle et aventure) et Kazoku (exploration et horreur). Le projet actuel, O Folião, a un thème culturel, créé par un groupe de jeunes portugais, l’un d’origine Torreense. Il s’agit d’un projet académique dont l’objectif est de promouvoir et faire connaître le carnaval lui-même, ainsi que la ville.

Folião a un grand impact à l’intérieur et à l’extérieur de la ville mentionnée, car il attire l’attention du public qui apprécie la culture portugaise et européenne, en particulier les carnavals ou les événements culturels, avec un thème humoristique et aussi une satire, un sujet d’actualité controversé. .