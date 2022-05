Le nouveau drone DJI Mini 3 Pro est arrivé ! Découvrez l’actualité

DJI Mavic Mini Combo (EU) + Care Refresh - Drone Ultra-Léger et Ultra-Transportable, Autonomie de 30 Minutes, Distance de Transmission de 2 km, Vidéo HD 2.7K, Couvre une Grande Variété d'Accidents

Caractéristiques: DJI Mavic Mini, portable et compact (249G), dans la classe de poids la plus basse et la plus sûre des drones. Une charge complète garantit 30 minutes de vol Cardan: le Mavic Mini permet des photos aériennes 12MP et des vidéos 2.7K Quad HD. Le cardan motorisé à 3 axes assure une stabilité supérieure de l'appareil photo et une prise de vue plus fluide Commande à distance: La radiocommande permet une liaison vidéo HD jusqu'à une distance de 2 km. Des sticks de commande amovibles peuvent être placées à l'intérieur de la radiocommande Fly App: l'application DJI Fly vous permet de créer des séquences vidéo en quelques clics. Il comprend également le tutoriel de vol, une fonction qui facilite l'utilisation intuitive du Mavic Mini Contenu: protection de la caméra, 3x batterie de vol intelligente, télécommande, 3x hélices de rechange, 2x câble micro USB, câble de télécommande (micro USB, USB-C, Lightning), clé de rechange Déroulé : 160 à 202 à 55 mm (L-W-H) Système d'exploitation requis: iOS v10.0 ou version ultérieure Android v6.0 ou version ultérieure Le chargeur USB DJI 18 W chargera complètement une batterie de vol intelligente DJI Mavic Mini en 90 minutes (ou les trois en 4,5 heures) Compatibilité: Modèles d'iPhone: iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2e génération), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ère génération) Compatibilité: Modèles d'iPad: iPad mini (5e génération), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2