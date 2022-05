AMD lance de nouvelles cartes graphiques de bureau RDNA2 et répertorie les jeux à venir avec prise en charge de FSR 2.0

La vue d’ensemble : la dernière vague de cartes RDNA 2 d’AMD est arrivée. Bien qu’ils ne fassent exploser personne, la société affirme qu’ils excellent en termes de performances par watt et de coût par image par rapport aux offres Ampere de Nvidia. Compte tenu des conditions actuelles du marché et des cartes RDNA 3 à l’horizon, l’arrivée de la série Radeon RX 6×50 XT ressemble à une tentative tardive et désespérée de réparer le goût amer laissé par les lancements papier des deux dernières années.

Après plusieurs mois de rumeurs, AMD a officiellement annoncé aujourd’hui trois nouvelles cartes graphiques de la série Radeon RX 6000 – la RX 6650 XT, la RX 6750 XT et un nouveau produit phare RDNA 2, la RX 6950 XT. Mais plus important encore, Team Red semble avoir ajusté le PDSF des nouveaux modèles à la réalité actuelle du marché au lieu de laisser suffisamment de place au choc des prix des autocollants une fois qu’ils atteignent les rayons des magasins.

Les nouvelles cartes arrivent également à un moment où les offres RDNA 2 existantes d’AMD se vendent enfin à un prix proche du PDSF et parfois même en dessous dans le cas d’offres bas de gamme comme le RX 6500 XT. La société met même en avant le prix comme un avantage par rapport aux cartes Ampere de Nvidia, et pour le moment, il y a plus de raisons de croire que vous pourrez trouver ces modèles en stock et proches des prix suggérés.

Comme prévu, les cartes de la série RX 6×50 XT ne sont pas très différentes par rapport aux modèles sur lesquels elles sont basées. Les seuls changements notables sont des horloges plus élevées, une plus grande puissance totale de la carte (TBP) et l’utilisation d’une mémoire GDDR6 plus rapide à 18 Gbit/s. Le mot sur la chaîne d’approvisionnement est qu’ils ont également un support de micrologiciel pour la mémoire Samsung et Hynix, ce qui est une raison d’être optimiste quant à une meilleure disponibilité.

La RX 6950 XT est désormais la carte AMD la plus puissante de la gamme RDNA 2, et cela coûte 100 $ par rapport à la RX 6900 XT. Pour 1 099 $, la nouvelle carte dispose d’une horloge de jeu de 2 100 MHz et peut augmenter jusqu’à 2 310 MHz si les thermiques et la puissance le permettent. Le TBP a été augmenté de 300 à 335 watts sur le modèle de référence, et nous nous attendons à ce que certains modèles personnalisés avec des solutions de refroidissement plus puissantes repoussent cette limite encore plus haut.

Fait intéressant, AMD considère le RX 6950 XT comme un concurrent de la GeForce RTX 3090 de Nvidia au lieu de la RTX 3090 Ti. La société revendique un meilleur coût par image et de meilleures performances par watt, mais nous devrons attendre l’examen de Steve pour voir si ces affirmations tiennent.

Selon les graphiques marketing de Team Red, le RX 6950 XT se situera entre le RTX 3090 et le RTX 3090 Ti en termes de performances de jeu, du moins lorsque toutes les cartes sont installées dans des systèmes avec Resizable BAR (Smart Access Memory) activé.

Il convient de noter que les tests ont été effectués à l’aide du processeur Ryzen 7 5800X3D sur des machines de test Windows 10, tandis que les titres testés sont tous compatibles DirectX 12. Pourtant, AMD affirme que ses derniers pilotes Adrenalin peuvent améliorer jusqu’à 10% les performances des titres DirectX 11 en utilisant les nouvelles cartes, donc voilà.

Passant au RX 6750 XT, nous voyons à peu près la même histoire d’un TBP légèrement plus élevé de 250 watts, qui offre une horloge de jeu de 2 495 MHz et une horloge boost jusqu’à 2 600 MHz. Il a un prix suggéré par AMD de 549 $, et la société le positionne comme un concurrent du RTX 3070 (non-Ti) qui a un TBP légèrement inférieur de 220 watts. Même avec le prix plus élevé des offres de Team Green, AMD ne s’est pas aventuré dans des comparaisons avec autre chose que le RTX 3070 et le RTX 3060 Ti.

La plus importante des nouvelles cartes est sans doute la RX 6650 XT, qui se positionne comme un concurrent direct de la RTX 3060 (non-Ti) pour les jeux en 1080p. C’est aussi la seule des trois nouvelles cartes qui remplacera le modèle sur lequel elle est basée. En d’autres termes, une fois que les stocks du RX 6600 XT seront épuisés, le RX 6650 XT sera la seule carte à s’insérer entre le RX 6600 et le RX 6700 XT.

AMD a fixé un PDSF de 399 $ pour le RX 6650 XT, soit une prime de 20 $ par rapport au RX 6600 XT. La société indique que ce modèle ne sera disponible que chez les partenaires AIB, tandis que le RX 6750 XT et le RX 6950 XT seront également disponibles sur la boutique en ligne d’AMD. Mieux encore, AMD prépare une nouvelle offre groupée « Raise the Game » pour les nouvelles cartes.

Il convient également de noter qu’AMD a confirmé une liste de jeux qui bénéficieront d’un support pour sa solution de mise à l’échelle FSR 2.0 dans les mois à venir. Il comprend Forspoken, EVE Online, Microsoft Flight Simulator, Perfect World Remake, Swordsman Remake, Unkown 9: Awakening, NiShuiHan, Grounded, Delysium et Asterigos. Deathloop sera le premier titre à recevoir la prise en charge de FSR 2.0 via une mise à jour plus tard cette semaine.

Dans l’ensemble, cela ressemble à une dernière poussée fade mais honnête pour la génération de cartes graphiques RDNA 2 d’AMD, alors que le Ryzen 5800X3D a marqué la fin appropriée de l’ère du processeur AM4. Le prix est celui où les nouvelles offres Radeon brilleront le plus, en particulier sur le marché actuel des GPU. Assurez-vous de rester à l’écoute car nous aurons des critiques des nouvelles cartes cette semaine.