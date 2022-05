La démo d’Unreal Engine 5 est presque impossible à distinguer de la réalité

Récapitulatif : En 2015, le fondateur d’Epic, Tim Sweeney, a prédit que d’ici une décennie, il serait difficile de faire la différence entre la réalité virtuelle et le monde réel. Nous ne sommes qu’à quelques années de 2025 et à en juger par ce que nous voyons depuis les tout premiers jours de l’UE5, la prédiction de Sweeney pourrait très bien se concrétiser.

L’un de mes principaux points de discussion lors de la campagne pour une nouvelle console de jeu était la qualité graphique. « Ça a l’air si réel », disais-je à mes parents à propos de la console nouvelle génération que je voulais pour mon anniversaire ou Noël.

En réalité, ces jeux 16 bits ne ressemblaient en rien à la vraie vie. Ni leurs successeurs 32 bits et 64 bits, ni tout ce qui est venu depuis. Ils étaient tous simplement les meilleurs que nous ayons vus jusqu’à présent et avec un peu d’imagination et une bonne narration, on pouvait effectivement suspendre la croyance et s’amuser.

L’Unreal Engine 5 d’Epic, cependant, pourrait être un changement de paradigme. Jetez un oeil à ce clip du sujet de l’utilisateur YouTube.

À première vue, cela ressemble à un peu plus qu’une gare vide filmée sur une caméra de smartphone. La plupart ne remarqueront rien d’extraordinaire avant un peu plus d’une minute lorsque le jour se transforme soudainement en nuit et que le « vidéaste » sort une lampe de poche.

Incroyablement, toute la scène a été générée à l’aide d’Unreal Engine 5. Elle est basée sur une gare réelle à Toyama, au Japon, et a été éclairée avec Lumen, une solution d’éclairage global en temps réel entièrement dynamique. Nanite, le système de géométrie de micro-polygone virtualisé dans UE5, n’a pas été utilisé dans le projet.

Found est une fonctionnalité Netcost-security.fr où nous partageons des informations intelligentes, amusantes ou intéressantes sur le Web.