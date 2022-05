La guerre en Ukraine voit l’enquête de l’administration Biden sur Kaspersky Lab s’intensifier

En bref : L’administration Biden a intensifié la pression sur le géant des logiciels antivirus Kaspersky Lab depuis le début de la guerre en Ukraine, craignant que la Russie puisse utiliser ses produits pour espionner les gouvernements, agences et entreprises occidentaux.

Reuters rapporte que les États-Unis ont lancé une enquête de sécurité sur Kaspersky Lab l’année dernière. Il a été renvoyé au département du commerce par le ministère de la justice, mais le commerce a fait peu de progrès sur l’affaire.

Cependant, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, la Maison Blanche a exhorté le département du Commerce à poursuivre l’enquête car elle craignait que les sous-traitants fédéraux et les opérateurs d’infrastructures américaines critiques qui utilisent le logiciel Kaspersky Lab ne soient menacés d’infiltration.

Nous saluons le début des négociations pour résoudre la situation actuelle en Ukraine et espérons qu’elles déboucheront sur une cessation des hostilités et un compromis. Nous croyons que le dialogue pacifique est le seul instrument possible pour résoudre les conflits. La guerre n’est bonne pour personne.

– Eugène Kaspersky (@e_kaspersky) 1 mars 2022