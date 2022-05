Les États-Unis effectuent un test secret de missile hypersonique

Après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, plusieurs pays ont commencé à effectuer des tests avec de l’artillerie lourde. Même la Russie elle-même a montré et testé, récemment, des missiles super puissants (Sarmat), qui ont la capacité, par exemple, d’attaquer les États-Unis.

Les États-Unis ont également effectué des tests et récemment un « test secret » avec des missiles hypersoniques a été effectué.

Mardi dernier, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et l’US Air Force ont annoncé avoir terminé un test en vol libre de la version Lockheed Martin du Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). CNN a rapporté que le test avait en fait été effectué il y a deux semaines mais qu’il était resté secret pour éviter une escalade des tensions avec la Russie.

La DARPA a révélé que le véhicule était capable de maintenir une croisière plus rapide que Mach 5 (cinq fois la vitesse du son) pendant une période prolongée, a atteint des altitudes supérieures à 65 000 pieds et a volé plus de 300 milles marins.

Un deuxième essai en vol de missile hypersonique réussi

Ce nouveau test réussi marque le deuxième lancement réussi du programme HAWC de la DARPA depuis septembre dernier. « Ce test en vol de Lockheed Martin HAWC a démontré avec succès une deuxième conception qui permettra à nos combattants de sélectionner de manière compétitive les bonnes capacités pour dominer le champ de bataille », a déclaré Andrew « Tippy » Knoedler, responsable du programme HAWC.

CNN a rapporté que le test avait été gardé secret pendant deux semaines pour éviter de nouvelles tensions avec la Russie. En fait, le test a été effectué quelques jours après que la Russie a annoncé qu’elle avait utilisé son propre missile hypersonique lors de son invasion de l’Ukraine. L’arme utilisée était le dernier missile hypersonique Kinzhal et l’objectif était de détruire un site de stockage d’armes dans l’ouest du pays. « Le système d’aviation Kinzhal avec des missiles aérobalistiques hypersoniques a détruit un grand entrepôt souterrain contenant des missiles et des munitions d’aviation dans le village de Deliatyn dans la région d’Ivano-Frankivsk », a déclaré à l’époque le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov.

Quelques jours après l’attaque, l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré qu’il était « difficile de savoir quelle était la justification exacte » du lancement car il visait une cible fixe facile à atteindre.

Le missile balistique hypersonique Kinzhal (« poignard » en russe) et le missile de croisière Zircon appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ces armes d’invincibles car elles sont censées pouvoir échapper à tout système de défense.

Cette nouvelle annonce de la DARPA compliquera-t-elle davantage les relations américano-russes ou passera-t-elle tout simplement inaperçue ?

