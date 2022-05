Intel retarde le lancement du GPU Arc, blâme les verrouillages d’usine et les problèmes logiciels

Une patate chaude: Intel a fait plus qu’il ne pouvait mâcher avec Arc Alchemist, mais la société semble déterminée à bien maîtriser le côté logiciel avant d’inonder le marché avec ses GPU. Autant dire que cela efface le petit battage médiatique construit autour des GPU discrets de Team Blue, mais au moins la société n’a pas peur d’admettre que ses pilotes ne sont pas à la hauteur de ceux de Nvidia et d’AMD.

Avec Arc Alchemist, Intel voulait plonger dans le marché des GPU discrets avec un coup d’éclat. Cependant, il semble que la société manquera la fenêtre d’opportunité actuelle et lancera à la place la plupart de ses GPU plus près du moment où Nvidia et AMD présenteront leurs solutions graphiques de nouvelle génération.

Lorsqu’Intel a présenté ses GPU Arc mobiles, il ressort clairement de l’événement modéré que les choses ne se sont pas tout à fait déroulées selon la chronologie d’origine. Dans un article de blog, Lisa Pearce, qui est vice-présidente et directrice générale du Visual Compute Group d’Intel, a cherché à clarifier pourquoi nous ne voyons pas autant de GPU Arc dans la nature et probablement pas avant un certain temps encore.

Comme nous l’avons suspecté du développement relativement chaotique des pilotes, Intel a rencontré un problème dans ce département. Ceci, associé aux fermetures d’usines liées à la pandémie, a forcé Intel à retarder le déploiement plus large de ses GPU mobiles Arc. Pourtant, la société promet que davantage d’ordinateurs portables équipés de GPU Arc 3 seront disponibles plus tard ce mois-ci, tandis que les ordinateurs portables équipés de GPU Arc 5 et Arc 7 haut de gamme arriveront en juin.

Il s’agit du meilleur scénario, nous devrons donc attendre et voir comment cela se déroulera dans les semaines à venir. Mais plus important encore, les joueurs qui attendaient de voir si les GPU Arc de bureau d’Intel peuvent être à la hauteur des offres Nvidia et AMD seront déçus. L’approche d’Intel avec les cartes Alchemist est de les lancer d’abord en Chine et, espérons-le, de les suivre avec une disponibilité plus large dans quelques mois.

En d’autres termes, Intel testera ses solutions de bureau Arc 3 en Chine avec des constructeurs de systèmes, car il pense que les offres bas de gamme conviennent mieux à ce marché vaste et sensible aux prix. Arc 5 et Arc 7 feront également leurs débuts dans des systèmes pré-construits dans le monde entier en juillet ou août, vous ne trouverez donc probablement pas de cartes Arc de bureau autonomes avant la fin de l’été.

Pearce note qu’Intel a choisi cette approche échelonnée pour « servir efficacement notre clientèle », ce qui se traduit par un manque de préparation dans le département logiciel qui a été confirmé par les quelques chanceux qui ont pu tester les GPU Arc A370M et A350M d’entrée de gamme de la société. . Néanmoins, ces solutions graphiques montrent un certain potentiel dans les premiers benchmarks de jeu, donc le retard pourrait être la bonne décision si Intel peut aplanir les problèmes logiciels restants en quelques mois.