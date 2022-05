Les cartes graphiques Nvidia ne sont déjà que 14% au-dessus de la valeur recommandée et celles d’AMD à 7%

Quiconque avait besoin d’acheter une carte graphique, en particulier l’une des lignes haut de gamme, s’est rendu compte que c’était une tâche compliquée. D’une part, la pénurie de composants a pratiquement complètement anéanti l’existence des GPU dans les rayons et, d’autre part, leur prix était extrêmement supérieur à la normale, en raison de la loi de l’offre et de la demande.

Cependant, nous avons remarqué que le prix des cartes graphiques ne cesse de baisser. Et selon les dernières informations, la GeForce RTX 30 de Nvidia n’est déjà que 14 % au-dessus du prix recommandé, tandis que la Radeon RX 6000 d’AMD n’est que 7 % plus chère.

Les prix des GPU continuent de baisser

Si vous vous inquiétiez de la montée en flèche de la valeur des cartes graphiques il y a quelques mois à peine, il y a maintenant plus qu’assez de raisons d’être rassuré. Les dernières données montrent que le prix des GPU, en particulier pour les modèles haut de gamme, n’a cessé de baisser depuis le début de l’année 2022.

Ainsi, selon la nouvelle analyse du site allemand 3DCenter, réalisée le 8 mai, le prix des cartes graphiques de la gamme GeForce RTX 30 de Nvidia est déjà en moyenne 14% supérieur à la valeur préconisée par la marque. En revanche, les Radeon RX 6000 d’AMD ne sont que 7% plus chères que le prix initialement fixé par le constructeur.

Grâce au tableau ci-dessous, vous pouvez vérifier la variation de prix des GPU, ainsi que confirmer la baisse de la valeur régulière de janvier à aujourd’hui.

Comme on peut le voir, dans la précédente analyse réalisée le 17 avril, les puces graphiques de Nvidia étaient 19 % plus chères et celles d’AMD 14 % plus élevées que le prix recommandé.

Si on regarde le scénario il y a un an, en mai 2021, on s’aperçoit que la réalité était sensiblement différente. Les graphiques de nouvelle génération de Nvidia et AMD étaient respectivement 218% et 116% plus chers.

Certains modèles sont encore trop chers

A noter que ce pourcentage fait référence à la moyenne globale du prix de toutes les imprimantes qui composent la gamme en question. Cependant, il existe des modèles encore très chers, comme l’AMD Radeon RX 6800 qui est 36% plus chère, la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (+31%) et la Radeon RX 6800 XT (+27%).

Si nous parlons des modèles qui ont subi des baisses importantes, les suivants se démarquent :

AMD Radeon RX 6500 XT : en baisse de 6% à 11% en dessous du prix recommandé

AMD Radeon RX 6600 XT : a chuté de 7 % et est 1 % en dessous de la recommandation

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : a chuté de 5 % et coûte désormais 4 % de moins que ce que dit la marque

Nvidia GeForce RTX 3090 : baisse de 8 % et prix à peine 6 % supérieur au prix recommandé

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti : baisse de 7 % et coûte 11 % de plus

Avec cette nouvelle réalité, toute personne qui envisage d’acheter une carte graphique parmi les derniers modèles peut désormais le faire sans avoir à, comme on dit, « vendre un rein ».