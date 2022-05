Elon Musk tweete sur la mort dans des circonstances mystérieuses suite à la menace du chef de l’espace russe

WTF ? ! Une fois de plus, Elon Musk a une guerre des mots avec la Russie, mais cette fois l’homme le plus riche du monde a fait l’objet d’une menace voilée de la part du chef de l’espace du pays. La réponse de Musk ? Un tweet qui disait : « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, ça fait plaisir de te savoir. »

L’incident concerne l’envoi par Musk de terminaux ukrainiens SpaceX Starlink qui permettent à ses citoyens de continuer à accéder à Internet dans les villes assiégées. Le vice-Premier ministre Mykhailo Fedorov a déclaré qu’il y avait maintenant environ 150 000 utilisateurs actifs de Starlink par jour en Ukraine.

L’acte généreux de Musk a été condamné par Dmitri Rogozine, le chef de l’agence spatiale Roscosmos, sur la chaîne russe Telegram ce week-end. « Elon Musk est impliqué dans l’approvisionnement des forces fascistes en Ukraine en matériel de communication militaire », a-t-il écrit, décrivant l’armée ukrainienne comme « nazie ».

« Et pour cela, Elon, vous serez tenu responsable comme un adulte, peu importe combien [you] jouer le fou. » Le message comprenait également un court extrait de Musk et de sa mère arrivant au Met Gala à New York la semaine dernière.

Le mot « Nazi » ne signifie pas ce qu’il semble penser qu’il signifie pic.twitter.com/pk9SQhBOsG – Elon Musk (@elonmusk) 9 mai 2022

Musk a tweeté une réponse au message de Rogozine, écrivant que « le mot » nazi « ne signifie pas ce qu’il semble penser qu’il signifie. »

En référence à la menace de conséquences, Musk a également écrit: « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, c’est bien de te savoir. » C’était évidemment un commentaire ironique, mais sa mère, Maye Musk, n’a pas apprécié le manque d’intérêt de son fils. « Ce n’est pas drôle », a-t-elle répondu, bien que Musk lui ait assuré qu’il ferait de son mieux pour rester en vie.

Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, c’est bien de te savoir – Elon Musk (@elonmusk) 9 mai 2022

En réponse au tweet de Musk, Rogozin a écrit plus tard : « Un milliardaire d’Afrique du Sud, dont la famille a fait sa capitale pendant les années de l’apartheid, veut m’expliquer, le fils d’un soldat de première ligne, un citoyen d’un pays qui a perdu 27 millions de morts seulement pendant la guerre contre les nazis, le sens du mot NAZISME. »

La Russie est depuis longtemps soupçonnée d’assassiner (ou de tenter d’assassiner) ceux qu’elle considère comme des ennemis et des opposants – généralement par empoisonnement – le plus récent étant le chef de l’opposition Alexey Navalny. Un cas célèbre a été l’empoisonnement d’Alexandre Litvinenko en 2006 au Royaume-Uni. L’ancien officier des services de sécurité du FSB devenu critique est décédé après que du polonium-210, un isotope radioactif, ait été mis dans son thé. Il y a également eu l’empoisonnement de Sergei Skripal en 2018 à Salisbury, au Royaume-Uni, qui aurait été réalisé à l’aide de l’agent neurotoxique Novichok développé par la Russie. Novichok a également été utilisé contre Navalny.

Rogozin et Musk se sont affrontés dans le passé. Le chef de l’espace russe avait précédemment averti que l’ISS pourrait s’écraser sur la Terre en raison des sanctions imposées à son pays, mais Musk a déclaré que SpaceX pourrait empêcher une telle catastrophe. Rogozine avait également beaucoup à dire lorsque Musk a proposé d’engager le président Poutine dans un combat à mains nues pour décider de l’avenir de l’Ukraine.