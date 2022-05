Nous revenons une semaine de plus avec les nouvelles de Microsoft Edge Dev. Ces nouvelles atteignent le canal hebdomadaire et plus tard elles atteindront le canal Beta avant d’atteindre le reste des utilisateurs. Un travail incroyable que l’on peut voir entre les différentes chaînes chaque jour. Voyons sur quoi ils ont travaillé pour la version 102.0.1245.3 de cette semaine. Les utilisateurs du canal bêta passeront bientôt à la version 102.

Microsoft Edge Dev est mis à jour vers la version 102.0.1245.3

Fonctionnalités ajoutées dans Edge

Ajout de la prise en charge d’une liste de modes IE personnalisée dans les paramètres.

Ajout de la possibilité d’ajouter un mot de passe directement dans les paramètres.

Activé la prise en charge de XCloud Clarity Boost par défaut.

Activation de la prise en charge d’une stratégie d’administration Chromium pour contrôler si la mise à jour GREASE des conseils de l’agent utilisateur est activée, ce qui contrôle si la spécification GREASE mise à jour (qui pourrait conduire à des sites Web défectueux) ou une version plus ancienne est utilisée. Veuillez noter que les mises à jour de la documentation et des modèles administratifs peuvent ne pas être encore disponibles.

Développeurs (veuillez noter que les mises à jour de la documentation et des SDK ne sont peut-être pas encore disponibles et que toutes les API ci-dessous étaient auparavant au statut « Expérimental ») : Une API a été ajoutée à WebView2 pour effacer les données de navigation. Ajout d’une API aux applications WebView2 pour gérer les erreurs de certificat de serveur. Inclus une API à WebView2 pour contrôler les codes d’état de navigation HTTP.



Amélioration des performances

Correction d’un plantage lors de la fermeture d’un onglet.

Correction d’un bug lors de l’envoi de commentaires.

Correction d’un crash sur Mac lors de la synchronisation.

Correction d’un plantage lors de l’affichage de certaines pages de configuration.

développeurs Correction d’un plantage dans les applications WebView2 lors de l’exécution avec des privilèges d’administrateur (problème 2356). Correction d’un plantage dans les applications WebView2 lorsqu’elles changent de focus (Issue 1552, Issue 1681, Issue 2311). Correction d’un crash sur les smartphones lors de l’interaction avec le nouveau contenu de la page à onglet.



Améliorations apportées au comportement

Correction d’un problème où un bouton de barre latérale dans la barre d’outils ne pouvait pas être désactivé.

Correction d’un problème où les moteurs de recherche disparaissaient des paramètres.

Correction d’un problème où les listes de sites d’entreprise exportées ne contiennent pas de numéro de version.

Correction d’un problème où parfois vous ne pouviez pas fermer le navigateur pendant le téléchargement de quelque chose.

Atténuation d’un problème où la fenêtre contextuelle de téléchargement apparaît parfois dans la mauvaise fenêtre lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes.

Correction d’un problème où le paramètre Mode de sécurité amélioré n’était parfois pas visible.

Correction d’un problème sur Mac où le Performance Center manquait de certaines informations.

Correction d’un problème où la recherche à l’aide de Alt + Entrée sous Windows faisait que la barre d’adresse affichait le mauvais texte sur d’autres onglets.

Correction d’un problème où les notifications du Centre d’action Windows étaient parfois impossibles à cliquer.

Correction d’un problème où l’aperçu avant impression était vide.

Correction d’un problème où l’impression d’un PDF ne fonctionnait parfois pas correctement.

Correction d'un problème où le texte de notification d'extension apparaît en rouge.

Correction d’un problème où la fenêtre contextuelle Rechercher sur la page était rouge.

Correction d’un problème où les commandes d’incrustation d’image s’affichaient en rouge.

Correction d’un problème où certaines parties du navigateur n’utilisaient pas le thème sombre dans les fenêtres InPrivate.

téléphones intelligents Correction d'un problème où la page du nouvel onglet ne défilait parfois pas correctement. Correction d'un problème où les liens ouverts à partir d'Outlook ne fonctionnaient parfois pas. Correction d'un problème qui empêchait parfois d'ajouter ou de modifier une collection. Atténuation d'un problème où certaines voix de lecture à haute voix manquaient. Correction d'un problème de lecture à haute voix qui ne fonctionnait pas.



Bogues connus dans cette version