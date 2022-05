« Blood Moon » arrive ce mois-ci ! De quel phénomène s’agit-il ?

C’est déjà le 16 mai qu’un phénomène très intéressant va se produire avec la lune. Selon l’Observatoire astronomique de Lisbonne (OAL), il y aura une éclipse lunaire qui sera visible au Portugal continental, aux Açores et à Madère.

Ce phénomène se traduira par une ‘Blood Moon’ (éclipse associée à une super lune, qui fait que l’astre prend une teinte rougeâtre plus foncée pendant le phénomène), elle sera également visible dans toute l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, Pacifique Est, Pacifique Sud, Moyen-Orient et Antarctique.

L’éclipse lunaire totale aura lieu le 16 mai

En mai, il y aura une éclipse totale de lune, au cours de laquelle à l’aube du lundi 16, elle commencera à entrer dans la pénombre à 02h31. A 3h28, la lune entre dans l’ombre et sera complètement recouverte à 4h29. A 5h12 l’éclipse atteint son maximum, restant en totalité jusqu’à 5h54. À partir de 5h54, la Lune commence à quitter son ombre, la quittant complètement à 6h56, mettant fin à la dernière phase de l’éclipse à 7h52.

A Lisbonne, il se lève à 20h11 le 15 et se couche à 06h28 le 16, ce qui signifie que, si les conditions météo le permettent, il sera possible de suivre l’éclipse jusqu’à 28 minutes avant de quitter sa totalité. .

Dans l’archipel de Madère et des Açores, il sera possible de voir la Lune sortir de l’ombre dans son intégralité. La lune à Funchal se lève à 20h31 le 15 et se couche à 07h14 le 16 mai 2022. La lune à Ponta Delgada se lève à 20h19 le 15 et se couche à 06h39 le 16 mai 2022 .

Des phénomènes comme celui-ci se produisent lorsque la lune traverse l’ombre de la terre. L’éclipse aura trois phases différentes : la phase pénombre (lorsqu’il n’y a qu’une brève ombre), la phase ombrale (où l’éclipse commence sa phase complète) et la phase totale (lorsque l’éclipse atteint sa totalité).

A noter que l’éclipse totale avec Blood Moon sera transmise par la NASA.