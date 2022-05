Les mineurs en Chine sont désormais interdits de regarder des streamers après 22 heures

Ce n’est une nouvelle pour personne que la Chine adopte et mette en œuvre des mesures plus restrictives et rigides dans plusieurs domaines, à savoir ceux qui sont directement ou indirectement liés au monde technologique.

En ce sens, le pays asiatique a annoncé de nouvelles restrictions, dans lesquelles il interdit désormais aux mineurs de visionner les contenus diffusés par les streamers après 22 heures.

La Chine interdit aux mineurs de regarder des streamers après 22h

Ce n’est pas la première fois que la Chine met en place des mesures plus strictes, notamment en ce qui concerne l’accès aux technologies pour les plus jeunes. L’année dernière, par exemple, le pays a limité les enfants à jouer à des jeux pendant un total de 3 heures par semaine afin de lutter contre leur dépendance et leur dépendance aux jeux électroniques.

Mais il y a maintenant plus de nouvelles alors que la Chine a annoncé de nouvelles restrictions, liées aux plus jeunes et au monde technologique, le week-end dernier. Selon les informations, l’Administration nationale de la radio et de la télévision (ANRT) a interdit aux mineurs chinois de visionner les contenus diffusés par les streamers de jeux vidéo à partir de 22 heures. De plus, il est également mentionné que les jeunes ne peuvent pas dépenser d’argent sur ces plateformes de transmission.

Ainsi, et pour que cela puisse être contrôlé, il est mentionné que tous les comptes doivent être vérifiés. De plus, les comptes qui n’acceptent pas cette exigence seront automatiquement bannis, ne permettant pas encore le téléchargement de contenu.

Selon les détails, les plateformes concernées sont Bilibili, Huya et Douyu de Tencent, qui sont essentiellement des « versions » chinoises de plateformes comme YouTube et Twitch.

Selon l’ANRT :

Les plateformes devraient renforcer les contrôles pour empêcher les utilisateurs mineurs de fournir des informations aux diffuseurs en direct ou de devenir des diffuseurs sans le consentement d’un tuteur.

Les utilisateurs de moins de 18 ans ne peuvent pas payer les streamers et les comptes des enfants verront alors tous les streams bloqués après 22h.

Nous avons également signalé récemment que la Chine souhaitait contrôler les revenus des streamers, comme vous pouvez le lire ici.