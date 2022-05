La nouveauté de WhatsApp qui plaira aux grands groupes d’amis

Jeudi, la société a annoncé deux fonctionnalités majeures, qui feront de WhatsApp un de ses principaux concurrents, Telegram. Voici les détails.

WhatsApp, le service de messagerie de Meta, change à nouveau. Jeudi, la société a annoncé que les groupes augmenteraient deux fois plus qu’avant, passant de 256 à 512 personnes. La possibilité de partager des fichiers d’une taille maximale de 2 Go sera également implémentée, contre les 100 Mo actuels qui rendent obligatoire une compression de faible qualité. À cet égard, la société a déclaré que les fichiers seront protégés par un cryptage de bout en bout, ainsi que d’inviter l’utilisation de la connexion WiFi pour le partage de documents particulièrement volumineux.

Deux fonctionnalités importantes arrivent donc, qui rendront WhatsApp plus similaire à l’un de ses principaux concurrents, Telegram. Idéalement du moins, pas au niveau des chiffres : dans le cas des groupes, jusqu’à 100 000 utilisateurs peuvent être hébergés au sein de l’application de messagerie russe.

Parmi les nouveautés de WhatsApp déjà implémentées, il convient de mentionner les réactions avec les emojis aux messages individuels. Ceux-ci avaient été présentés en mars 2022, mais n’ont été lancés que ces derniers jours avec la dernière version publiée de WhatsApp. La société indique qu’elle élargira la gamme de réactions disponibles à l’avenir.

L’annonce de Community, en revanche, remonte à avril dernier, la fonctionnalité qui permet aux gens de regrouper des groupes séparés en un groupe plus large selon la structure qui leur convient le mieux. De cette façon, vous pouvez organiser de plus petits groupes de discussion liés au travail, au quartier, à l’école, etc. Les commentaires des utilisateurs concernant la communauté sont positifs pour le moment, c’est pourquoi la société s’attend à ce que de nouvelles fonctionnalités soient intégrées. Selon WABetaInfo, un site spécialisé dans l’analyse du code de la version bêta de l’application, WhatsApp accueillera prochainement un plan d’abonnement payant qui n’impliquera que des comptes Business pour offrir des services utiles aux entreprises. Parmi celles-ci, la possibilité de connecter WhatsApp à dix appareils, contre les quatre autorisés pour l’utilisateur de base.