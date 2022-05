Il y a un nouveau leader dans les voitures électriques ! Tesla Model 3 n’est plus le modèle le plus vendu

Depuis que Tesla a lancé le Model 3, c’est un vrai succès commercial. Cette voiture électrique a été en tête de liste des modèles les plus vendus à travers la planète, renforçant ainsi les caractéristiques de cette marque.

Cette domination devait être garantie encore un peu, mais la Model 3 de Tesla a perdu le trône au premier trimestre 2022. Il y a un nouveau leader et promet de conquérir les ventes et surtout les chauffeurs. Venez découvrir qui est la nouvelle star de ce marché.

Les ventes de voitures électriques connaissent une croissance unique depuis plusieurs trimestres. Nous avons déjà des pays où les voitures traditionnelles ont été dépassées et leurs ventes sont déjà inférieures à ce que les voitures électriques peuvent apporter sur le marché.

Après plusieurs années de domination totale, le modèle 3 de Tesla a maintenant perdu une position de premier plan sur le marché des voitures électriques. Il n’est plus le best-seller et doit se contenter de la deuxième place, avec 127 936 unités vendues.

Dominant ce scénario, nous avons maintenant son dernier compagnon dans l’offre de Tesla. Nous parlons du modèle Y, qui au premier trimestre 2022 a réussi à vendre 169 682 voitures électriques.

Avec une liste qui comprend 15 voitures fabriquées en Chine dans les 20 premières places, il est positif que nous ayons une voiture européenne dans le top 10. Volkswagen parvient à placer son ID.4 en huitième position, avec 29 444 voitures électriques vendues dans le premier 3 mois de 2022.

En ce qui concerne les marques, le scénario est très différent. Tesla continue de dominer le marché, mais nous avons maintenant de nombreux constructeurs européens, BMW et Volkswagen fermant le top 5, juste en dessous de BYD et SGMW, deux marques chinoises.

On s’attend à ce que ce scénario se poursuive et que les ventes du modèle Y de Tesla augmentent, battant définitivement le modèle 3. Celle-ci devrait devenir l’une des voitures électriques les plus vendues pendant de nombreux mois à venir et assurer ainsi que Tesla continue de dominer. ce marché.